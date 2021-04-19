Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! "Takımı 10 kişi oynattı"

Burada da Başakşehir Fenerbahçe'nin üzerine geldi. Mahmut'un atılmasından sonra da pas yapan, sahayı genişleten bir oyunda Harun'un bireysel yaptığı hatadan sonra kendi hatasını telafi etmesi hem kendi hem takımı adına çok önemliydi. Alınan 3 puan özellikle kurtarılan penaltıdan sonra şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin ivme kazanması ve enerjinin sahaya geçmesi açısından çok önemliydi.
Fenerbahçe'nin özellikle oyun üstünlüğünü aldığı bölümlerde yerden oyun tekniği güçlü oyuncularıyla pas ritmini bulması, rakibin boş bulduğu alanlara hareketlenip girmeleri doğruydu. Rakip ceza sahasına sayısal olarak daha fazla oyuncuyla girmeliler. "Geçmişi değiştiremeyiz am nasıl ilerleyeceğimizi seçebiliriz" Sosa'nın saha içindeki takım liderliği, onun kurgulayıp planladığı sağlıklı oyun, oyun aklının ondan kurulması doğruydu. Çünkü çevre kontrolü ve oyun görüşü mükemmel bir oyuncu.
Bununla beraber daha fazla Türk oyuncunun yer alması da coşkuyu artırdı. Çizgilerde klasik çizgi oyuncuları değil, Pelkas ve İrfan Can gib daha fazla topa sahip olan, teknik kapasitesi yüksek futbolcularla oynaması da doğru bir tercihti. Nazım ve Cnaer'in de çıkışıyla birlikte 2-7- 1'e dönen oyunda aktif dinlenmeyi doğru yaptılar, topun peşinden koşmayı bırakıp rakibi koşturdular.