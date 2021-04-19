Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! "Takımı 10 kişi oynattı"

Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! "Takımı 10 kişi oynattı"

'in 35. haftası geride kaldı. Haftanın son maçında sahasında 'yi konuk etti. Karşılaşma sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğü ile sona ererken turuncu-lacivertliler son dakikalarda bir penaltı atışından yararlanamadı ve mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Spor yazarları köşelerinde bu karşılaşmayı değerlendirirken flaş ifadeler kullanıldı. İşte o yorumlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 08:54 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 08:55
Spor yazarları Başakşehir Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

REHA KAPSAL - SEÇEBİLİRİZ!

ve 'in oyun başlangıcı dengeliydi. İki takım da hem ön alan baskısı yapmak istedi hem de topa sahip olmak istedi. Burada özellikle Fenerbahçe yediği gole kadar oynadığı oyunla Başakşehir'in tuzağına düştü. Bir takım nasıl rakibi kendi oyun tarzına çekerse, rakip de buna uyarsa en büyük hataya düşmüş olur. Fenerbahçe de Başakşehir gibi temposuz hareketsiz, geriye pas yaparak oynadı.

Spor yazarları Başakşehir Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Coşkusu ve üretkenliği eksikti. Kısa sürede duran toptan 2. gollerini yediler. Bu organizasyonlara 'nun idmanlarda çalıştırması gerekir. Antrenmanlar takım için mükemmelliğe açılan yollardır. Zayıf taraflarınızı güçlü yöne çevirmeniz orada gerçekleşir. Güçlü yönlerinizi de daha güçlü yaparsınız.

Spor yazarları Başakşehir Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

devre biterken 'ın gibi ön direğe gitmesi ve 'nin golü tamamlamasıyla silkindi. Saha içinde tempoyu yükselttiler. Daha dikine oynamaya başladılar. Özellikle oyuncu değişikliklerinden sonra, oyun sıkıntısı yaşamalarının nedeni belli. Yüksek tempolarda orta saha hücum bağlantısındaki oyuncular topa sahipken oynama becerisine sahip. Top rakipteyken basit top kayıplarıyla başladılar.

Spor yazarları Başakşehir Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Burada da 'nin üzerine geldi. 'un atılmasından sonra da pas yapan, sahayı genişleten bir oyunda 'un bireysel yaptığı hatadan sonra kendi hatasını telafi etmesi hem kendi hem takımı adına çok önemliydi. Alınan 3 puan özellikle kurtarılan penaltıdan sonra şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin ivme kazanması ve enerjinin sahaya geçmesi açısından çok önemliydi.

Spor yazarları Başakşehir Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

'nin özellikle oyun üstünlüğünü aldığı bölümlerde yerden oyun tekniği güçlü oyuncularıyla pas ritmini bulması, rakibin boş bulduğu alanlara hareketlenip girmeleri doğruydu. Rakip ceza sahasına sayısal olarak daha fazla oyuncuyla girmeliler. "Geçmişi değiştiremeyiz am nasıl ilerleyeceğimizi seçebiliriz" 'nın saha içindeki takım liderliği, onun kurgulayıp planladığı sağlıklı oyun, oyun aklının ondan kurulması doğruydu. Çünkü çevre kontrolü ve oyun görüşü mükemmel bir oyuncu.

Spor yazarları Başakşehir Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Bununla beraber daha fazla Türk oyuncunun yer alması da coşkuyu artırdı. Çizgilerde klasik çizgi oyuncuları değil, Pelkas ve İrfan Can gib daha fazla topa sahip olan, teknik kapasitesi yüksek futbolcularla oynaması da doğru bir tercihti. Nazım ve Cnaer'in de çıkışıyla birlikte 2-7- 1'e dönen oyunda aktif dinlenmeyi doğru yaptılar, topun peşinden koşmayı bırakıp rakibi koşturdular.

Spor yazarları Başakşehir Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Takımdaşlığın artması, çok seslilik yerine tek sesin ortaya çıkması daha hedefe kilitlenen, başarmak için de coşkulu istekli sınırlarını zorlayan sarılacivertlilerin saha görüşünü çevresini, duruşunu, tavrını değiştiren önemli işler yaptı. Takımına aşıladığı en önemli unsurlar bunlardı.

Spor yazarları Başakşehir Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

EMRE BOL - FAZLASI GEREK

Bu sezon atanlarının değil tutanının yarışa soktuğu bir takımdı. Altay neredeyse alınan puanların 20'sini tek başına almıştı. Onun sakatlık dolayısıyla sezonu kapatması Fenerbahçe çok kötü oldu. Dün 'un kapattığı köşeden yediği gole bakınca iyice endişelendim. Ancak sarı- lacivertli hücumcuların işi kaleci kalitesine bakmadan bitirmeye çalışması artık atanların maç sonucuna etki edeceğinin göstergesi.

Spor yazarları Başakşehir Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

İlk yarıda tam 12 kez ceza sahasına girmiş ... Bu gerçekten ciddi bir rakam. Teknik direktör 'nun saldırgan sistemi önümüzdeki karşılaşmalarda rakiplerin korkulu rüyası olacak. Cüneyt Çakır maça, Selfieci Ümit Öztürk maça atandığında muhakkak bir sıkıntı olacak diye düşünmüştüm. Nitekim haklı çıktım. 'in golünde Pelkas'a çift dalan rakibi ne Cüneyt gördü ne de Ümit! Hele 'un 'a yaptığı ve bence kırmızı kart olması gereken pozisyonu nasıl görmediler, anlayamadım!

Spor yazarları Başakşehir Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

'in 2 solbeki yok üçüncüsü sakatlanıp çıkıyor. Nedense Emre hoca rakibin yumuşak karnını bir türlü değerlendiremedi. Özellikle İrfan Can hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor. Kötü oynayan bir futbolcuya takıma alışsın diye bu kadar fırsat verilmemeli. Zira öyle haftalara girdik ki yarım puan kaybına dahi tahammül yok.

Spor yazarları Başakşehir Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

10 kişi kaldı ama İrfan Can yüzünden 'de 10 kişi gibiydi. Beşiktaş'ın puan kaybettiği hafta takibi daha yakından devam ettirmek adına çok önemli bir 3 puandı. Yazının başında işi hücumcular bitirecek demiştim ama Penaltıcı yine maçın kahramanı oldu!

Spor yazarları Başakşehir Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

'nin futbolunun daha da gelişmesi gerekiyor. İkinci yarıda eksik rakibe dahi üstünlük kuramamak sıkıntıyı gözler önüne seriyor. Bundan sonra çok daha zor maçlar olacak.

Spor yazarları Başakşehir Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Ben şampiyonluk beklemiyorum ama eğer bütün maçları kazanmak istiyorsan bundan çok daha fazlası gerek.

SON DAKİKA