Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 8 villa ve 1 daireyi usulsüz sattığı iddia edildi!

Son dakika spor haberleri: Başkanı 'un 8 villa ve 1 daireyi usulsüz sattığı iddia edildi!

'de eski başkan ’ın kendi döneminde kulübe kazandırdığı ’taki 8 villa ve Suadiye’de 1 daire tarafından 38 milyona satıldı... Sarı-lacivertlilerde üyesi Necdet Ronabar Divan Kurulu'na bir yazı yazarak bu satışın usulsüz olduğunu bildirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 8 villa ve 1 daireyi usulsüz sattığı iddia edildi!

'de eski başkan 'ın 'Kulübün tapulu malı olsun' diyerek sarı-lacivertliler'e maaliyet fiyatına kazandırdığı 8 villa ve Suadiye'de alınan 1 dairenin tarafından satıldığı ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre Yıldırım'ın kulübe kazandırdığı villalarda önceden yabancı futbolcular ikamet ediyordu. 8 villa sonra ciddi gelir karşılığında kiraya verilmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 8 villa ve 1 daireyi 38 milyon liraya sattığı öğrenildi. üyesi Necdet Ronabar Divan Kurulu'na bir yazı yazarak bu satışın usulsüz olduğunu bildirdi. Kulübe ait olan taşınmazların genel kurul kararı olmadan satılması da ayrı bir tartışmaya neden oldu.

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