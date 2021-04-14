Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Karagümrük'e kiraladığı Kemal Ademi'nin istatistikleri şaşırttı!

Fenerbahçe 'de 3 hafta sakatlığı nedeniyle kadroya giremeyen Ademi, devre arasında Fatih Karagümrük'ün yolunu tuttu. Karagümrük'teki ilk 4 maçında 11'de başlayan 25 yaşındaki forvet, sonraki 8 maçta sadece 2 dakika süre alabildi. Ademi'nin Karagümrük formasıyla henüz golü yok.

Fatih Karagümrük'ün Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında kadroda olmasına rağmen süre alamayan Ademi, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Hatayspor ve Galatasaray maçlarında ise kadroya alınmadı. Kosovalı oyuncu, kadroda olduğu Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında toplamda sadece 2 dakika oynadı.