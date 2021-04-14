Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Karagümrük'e kiraladığı Kemal Ademi'nin istatistikleri şaşırttı!

Son dakika spor haberi: 'nin Karagümrük'e kiraladığı 'nin istatistikleri şaşırttı!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna dahil edip devre arasında Fatih Karagümrük'e kiraladığı , istatistikleriyle şaşırtıyor. ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 11:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Karagümrük'e kiraladığı Kemal Ademi'nin istatistikleri şaşırttı!

'nin devre arasında Fatih Karagümrük'e kiraladığı yine umduğunu bulamadı. Sarı-lacivertli takımın, sezon başında hücum rotasyonuna zenginlik kazandırması için Basel'den transfer ettiği 25 yaşındaki santrfor, Karagümrük'te de gol atmakta zorlanıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Karagümrük'e kiraladığı Kemal Ademi'nin istatistikleri şaşırttı!

, sezon başında sportif direktör olan Emre Belözoğlu'nun kararıyla 25 yaşındaki Kosovalı forveti Basel'den 1.3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Karagümrük'e kiraladığı Kemal Ademi'nin istatistikleri şaşırttı!

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli takımda ligin ilk yarısında sadece 7 lig maçında süre alabilen Ademi, bu maçlarda skor katkısı yapamadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Karagümrük'e kiraladığı Kemal Ademi'nin istatistikleri şaşırttı!

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivas Belediye maçında 1 gol kaydeden Kosovalı oyuncu, sarı-lacivertli takımdaki tek golünü attı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Karagümrük'e kiraladığı Kemal Ademi'nin istatistikleri şaşırttı!

'de 3 hafta sakatlığı nedeniyle kadroya giremeyen Ademi, devre arasında Fatih Karagümrük'ün yolunu tuttu. Karagümrük'teki ilk 4 maçında 11'de başlayan 25 yaşındaki forvet, sonraki 8 maçta sadece 2 dakika süre alabildi. Ademi'nin Karagümrük formasıyla henüz golü yok.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Karagümrük'e kiraladığı Kemal Ademi'nin istatistikleri şaşırttı!

Fatih Karagümrük'ün Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında kadroda olmasına rağmen süre alamayan Ademi, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Hatayspor ve Galatasaray maçlarında ise kadroya alınmadı. Kosovalı oyuncu, kadroda olduğu Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında toplamda sadece 2 dakika oynadı.

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