Penaltımız gitti

Kanarya, Yeni Malatya ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Sarı-lacivertli ekibin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, 90 dakika sonunda üzgündü. Genç çalıştırıcı "Yeterince pozisyona girdik. Bunlarda beceriksizlik yaptık. O pozisyonları golle sonuçlandırmalıydık. Bu maç sonrası gerçekleri hafta arası antrenmanlarda arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Bir de son dakikada net bir penaltımız verilmedi. O pozisyonda VAR'a gidilmemesi konuşulmalı" ifadelerini kullandı.



HERKES KAYBEDECEK

Emre Belözoğlu 90 dakika sonrasında şunları söyledi: "Yeni Malatyaspor'a saygı duyuyorum ama Fenerbahçe bir sezonda 5 puan kaybetmez. Kendini bu şekilde çıkmaza sokmaz. Biz hedefimizden sapmadık. Hala şansımız var. Ciddi bir avantajı kaybettik ama sonuna kadar mücadele edeceğiz. Maç boyunca pozisyonlara giren, isteyen bir takım vardı ama bir türlü ollmadı. Daha çok maç var. Bu ligde herkes kaybedecek. Biz zaten yeterince kaybetmiştik. Şimdi 3 gün sonra yeni bir maç var. Bu maça takılıp kalmayacağız. Ona konsantre olmak zorundayız"



Emre Belözoğlu maç sonu röportajında önemli fırsatları harcadıklarını belirtti. Genç teknik sorumlu "Ben hayatta şansa inanmam. Hayatta şans yoktur, size fırsatlar gelir, bunları ya değerlendirirsiniz ya da değerlendiremezsiniz. Biz önemli fırsatlak yakaladık ancak bunları bitiremedik" dedi.