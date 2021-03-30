Kalbimi koyacağım

Fenerbahçe'de teknik sorumluluğa getirilen Emre Belözoğlu basın toplantısında soruları yanıtlayıp, hedeflerini açıkladı. Belözoğlu, "Beni tanıyanlar kariyer planlamamın böyle olmadığını bilir. Oyunculukta, sportif direktörlükte olduğu gibi hem zekamı hem kalbimi buraya koymaya devam edeceğim. 10 haftalık planım bütün Fenerbahçelilerin yüzünü güldürmek, onlara ümit vermek. Hayalim ülkenin yetiştirdiği en büyük teknik direktörlerden biri olmak" ifadelerini kullandı.

HER PUANA TALİBİZ

Ligde kalan 10 maçta her puana talip olduklarını belirten Belözoğlu, "Arada 5 puan var. Beşiktaş'ın eksik maçı var. Oynanmamış bir maçı 3 puan olarak hesaplamıyorum. İşimiz kolay değil. Fenerbahçe'nin genlerine daha hitap eden bir oyun oynatmaya çalışacağız. Topa sahip olan, kaptırdığında hemen reaksiyon verebilen bir takım üzerine çalışıyoruz. Sonumuzu çok düşünmüyoruz. Fenerbahçe'nin sonu güzel olsun, biz bunu istiyoruz" ifadelerini kullandı.

EROL HOCANIN İŞİNE KARIŞMADIK

"Erol Bulut eski arkadaşım. Tercihleri ile, oyun dizilişiyle alakalı konuşma yapacak bir kişi olmadığımı kendisi çok iyi bilir. Başkanımız da aynı şekilde. Fenerbahçe'nin beklentileri çok yüksek. Burada şampiyonluklar da yetmez. Biz Erol hocaya saha içine konsantre olması için elimizden geldiğince çaba gösterdik. Hiç kimse kimsenin işine karışmadı. İyi bir teknik direktör de işine karıştırmaz zaten."

SAMATTA'YI HERKES İSTİYORDU

"Samatta, Süper Lig'de hemen her takımın transfer etmek istediği bir futbolcuydu. Premier Lig'e gitmiş. 8-9 ay önce Belçika'da 30'un üstünde gol attı. Cisse de ligimizde 20 küsur gol attı. Planlama yaparken ligimizi bilen oyuncuları tercih ettik. Futbolda bazen hesaplarınız tutmaz. Oyun planımızın değişmesiyle golcülerimizin devreye gireceğine inanıyorum"

OZAN TUFAN ÇOK DUYGUSAL

"Ozan Tufan beraber oynadığım ve gelişimine şahit olduğum bir oyuncu. Eksiklerini gördüğümde söylüyorum biraz kızıyor, benim gibi biraz duygusal. Evlilikle birlikte çok daha olumlu bir ivme kazanacağını düşünüyorum. Milli takımdaki performansı bizi memnun etti. Doğru oyunu oynamak istediğinde çok iyi bir oyuncu."

ÖZAT'A YANIT: ÜZÜLÜYORUM

"Ümit Özat'la milli takımda beraber oynadım. Üzülüyorum... Fenerbahçe formasını 1 dakika bile giymiş herkes benim için değerli. Ama hiçbir futbolcu arkadaşım için saha dışında bu kadar fütursuzca kelimeler kullanmam. Günün sonunda herkes kendi karakterini sergiler."

2 YARDIMCI HOCA GELECEK

"Teknik ekibimize yurt dışından bir yardımcı hoca katılacak. Türkiye'den bir yardımcı hoca da bir ihtimal katılabilir. Yakında açıklayacağız. İsmail Kartal ile herhangi bir görüşmemiz olmadı."