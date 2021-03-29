Fenerbahçe'de Ozan Tufan vites yükseltti! O gol sonrası Emre Belözoğlu...

BEKLENTİLERİ KARŞILADI

Şenol Güneş'in hem Hollanda hem de Norveç maçlarında en büyük kozlarından biri olarak sahneye çıkan 26 yaşındaki yıldız, beklentileri karşılamasını bildi. Norveç önündeki 2 golüyle ses getiren başarılı futbolcu, ne zaman zora girse de hep ayağa kalkmasını bildi.

BELÖZOĞLU GÖRÜNTÜLÜ ARADI

Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu, Norveç karşılaşmasının 4. ve 59. dakikalarında bulduğu goller ile Türkiye için 2 gol kaydeden Ozan Tufan ile görüntülü görüşme yaptı. Ozan Tufan'ı tebrik eden Belözoğlu, başarılarının devamını diledi.