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'de vites yükseltti! O gol sonrası ...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen , milli takımda adeta bambaşka bir kimliğe büründü. Ozan, önce Beşiktaş derbisinde attığı golle dikkatleri üzerine çekerken, daha sonra Hollanda ve maçlarında parmak ısırtan bir performans sergiledi. O goller sonra da kayıtsız kalmadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 09:34
Fenerbahçe'de Ozan Tufan vites yükseltti! O gol sonrası Emre Belözoğlu...

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G grubu ikinci maçında A deplasmanda ile karşılaştı. Milliler nefes aldırmadığı rakibine karşı sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan vites yükseltti! O gol sonrası Emre Belözoğlu...

OZAN DAMGASI
Mücadelenin yıldızlarından biri oldu. 2 gol birden atan Ozan galibiyette önemli rol oynadı. karşısında attığı golle Avrupa'nın gündemine oturan Ozan Tufan, bir kez daha kariyerinin en kritik dönüşünü yaptı.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan vites yükseltti! O gol sonrası Emre Belözoğlu...

GÜNEŞ İLE TOPARLADI
Bu geri dönüşte teknik direktör Şenol Güneş yine ön plandaydı. 2014-15 sezonunda Bursaspor'da birlikte çalıştığı hocası sayesinde kariyerinde ciddi bir sıçrama yapan Ozan, yeniden Güneş'in desteğiyle toparladı. 'de Erol Bulut'un son 6 maçta yedek bıraktığı genç orta saha, milli takımda kendine geldi.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan vites yükseltti! O gol sonrası Emre Belözoğlu...

BEKLENTİLERİ KARŞILADI
Şenol Güneş'in hem Hollanda hem de maçlarında en büyük kozlarından biri olarak sahneye çıkan 26 yaşındaki yıldız, beklentileri karşılamasını bildi. Norveç önündeki 2 golüyle ses getiren başarılı futbolcu, ne zaman zora girse de hep ayağa kalkmasını bildi.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan vites yükseltti! O gol sonrası Emre Belözoğlu...

BELÖZOĞLU GÖRÜNTÜLÜ ARADI
Sarı-lacivertlilerde , karşılaşmasının 4. ve 59. dakikalarında bulduğu goller ile Türkiye için 2 gol kaydeden ile görüntülü görüşme yaptı. Ozan Tufan'ı tebrik eden Belözoğlu, başarılarının devamını diledi.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan vites yükseltti! O gol sonrası Emre Belözoğlu...

SERGEN YALÇIN ÖRNEĞİ
Milliyet'in haberine göre 2017'de 'de kadro dışı kaldığında Alanya'da Sergen Yalçın'la düzlüğe çıkan Ozan, bu sezon da Erol Bulut'la düşüşe geçmişken bir kez daha çabaladı, gücünü gösterdi.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan vites yükseltti! O gol sonrası Emre Belözoğlu...

UZAKTAN ŞUTLARIN ADAMI
, Türk futbolunda uzaktan çektiği şutlar ve bulduğu jeneriklik gollerle anılmaya başladı. Adeta bu özelliğiyle özdeşleşen Ozan, kariyeri boyunca maçındaki gibi birçok güzel gole imza attı.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan vites yükseltti! O gol sonrası Emre Belözoğlu...

MADRID'DE ATTIĞI GOL...
2014'te Danimarka-Türkiye maçıyla bu süreçte Bursaspor ve formalarıyla da benzer golleri kaydetti. Ancak esas öne çıkanlar 2015'te Bursaspor'da Lekhwiya'ya, 2019'da Fenerbahçe ile Real Madrid'e, 2019'da Beşiktaş, 2020'de milli formayla Almanya'ya attığı uzaktan goller oldu. Arka arkaya son Beşiktaş ve şutları da jeneriklere geçti.

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