Fenerbahçe'de Ozan Tufan vites yükseltti! O gol sonrası Emre Belözoğlu...

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G grubu ikinci maçında A Milli takım deplasmanda Norveç ile karşılaştı. Milliler nefes aldırmadığı rakibine karşı sahadan 3-0 galip ayrıldı.
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G grubu ikinci maçında A Milli takım deplasmanda Norveç ile karşılaştı. Milliler nefes aldırmadığı rakibine karşı sahadan 3-0 galip ayrıldı.
OZAN DAMGASI
Mücadelenin yıldızlarından biri Ozan Tufan oldu. 2 gol birden atan Ozan galibiyette önemli rol oynadı. Norveç karşısında attığı golle Avrupa'nın gündemine oturan Ozan Tufan, bir kez daha kariyerinin en kritik dönüşünü yaptı.
GÜNEŞ İLE TOPARLADI
Bu geri dönüşte teknik direktör Şenol Güneş yine ön plandaydı. 2014-15 sezonunda Bursaspor'da birlikte çalıştığı hocası sayesinde kariyerinde ciddi bir sıçrama yapan Ozan, yeniden Güneş'in desteğiyle toparladı. Fenerbahçe'de Erol Bulut'un son 6 maçta yedek bıraktığı genç orta saha, milli takımda kendine geldi.
BEKLENTİLERİ KARŞILADI
Şenol Güneş'in hem Hollanda hem de Norveç maçlarında en büyük kozlarından biri olarak sahneye çıkan 26 yaşındaki yıldız, beklentileri karşılamasını bildi. Norveç önündeki 2 golüyle ses getiren başarılı futbolcu, ne zaman zora girse de hep ayağa kalkmasını bildi.
BELÖZOĞLU GÖRÜNTÜLÜ ARADI
Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu, Norveç karşılaşmasının 4. ve 59. dakikalarında bulduğu goller ile Türkiye için 2 gol kaydeden Ozan Tufan ile görüntülü görüşme yaptı. Ozan Tufan'ı tebrik eden Belözoğlu, başarılarının devamını diledi.
SERGEN YALÇIN ÖRNEĞİ
Milliyet'in haberine göre 2017'de Fenerbahçe'de kadro dışı kaldığında Alanya'da Sergen Yalçın'la düzlüğe çıkan Ozan, bu sezon da Erol Bulut'la düşüşe geçmişken bir kez daha çabaladı, gücünü gösterdi.
UZAKTAN ŞUTLARIN ADAMI
Ozan Tufan, Türk futbolunda uzaktan çektiği şutlar ve bulduğu jeneriklik gollerle anılmaya başladı. Adeta bu özelliğiyle özdeşleşen Ozan, kariyeri boyunca Norveç maçındaki gibi birçok güzel gole imza attı.
MADRID'DE ATTIĞI GOL...
2014'te Danimarka-Türkiye maçıyla bu süreçte Bursaspor ve Fenerbahçe formalarıyla da benzer golleri kaydetti. Ancak esas öne çıkanlar 2015'te Bursaspor'da Lekhwiya'ya, 2019'da Fenerbahçe ile Real Madrid'e, 2019'da Beşiktaş, 2020'de milli formayla Almanya'ya attığı uzaktan goller oldu. Arka arkaya son Beşiktaş ve Norveç şutları da jeneriklere geçti.