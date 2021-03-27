Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transferde sürpriz! İngilizler açıkladı ve Attila Szalai...

Son dakika haberleri: Transferde sürpriz! İngilizler açıkladı ve ...

'ye sessiz sedasız gelen , performansıyla 'e damga vurdu. Kısa sürede takıma adapte olan Macar savunmacı, yerinde müdahaleleri, soğukkanlı yapısı ve başarılı paslarıyla camianın beklentilerini karşıladı. , Attila Szalai ile ilgili flaş bir analiz yazısı yaptı. İşte o analiz ve transfer detayı... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 11:23
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transferde sürpriz! İngilizler açıkladı ve Attila Szalai...

Ara transfer döneminde 'ye katılan , Avrupa'da konuşulmaya devam ediyor. Macaristan Milli Takımı'nda da herkesin çok beğendiği genç savunma oyuncusunun, 'nde özel bir analizi yapıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transferde sürpriz! İngilizler açıkladı ve Attila Szalai...

İngiltere Milli Takımı'nın rakiplerini inceleyen , rakip takımlardan sorun çıkartabilecek 10 oyuncuyu listeledi.

İşte o liste ve Szalai analizi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transferde sürpriz! İngilizler açıkladı ve Attila Szalai...

ROBERT LEWANDOWSKI POLONYA
Robert Lewandowski, tecrübeyle birlikte giderek daha üretken hale geliyor. 32 yaşındaki oyuncu, hafta sonu Bayern Münih'e bir hat-trick daha yaparak geçen sezonun sansasyonel 34 gol sayısını geride bırakarak ligde 35 gole yükseldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transferde sürpriz! İngilizler açıkladı ve Attila Szalai...

Lewandowski, uluslararası kariyerinde 2014'ten bu yana 56 maçta 45 gol attı. Yıldız santrfor, bu sezon Dünya Kupası elemelerinin Uefa ligindeki herhangi bir oyuncu arasında en yüksek WhoScored lig derecesine (8.05) sahip futbolcu oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transferde sürpriz! İngilizler açıkladı ve Attila Szalai...

PETER GULACSI MACARİSTAN
RB Leipzig'de "Duvar" lakaplı Peter Gulacsi, son yıllarda Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biri olarak göze çarpıyor. 30 yaşındaki file bekçisi, Macaristan'ın Eylül ayı başlarında İngiltere ile karşı karşıya geldiği maçta hünerlerini göstermek istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transferde sürpriz! İngilizler açıkladı ve Attila Szalai...

BERAT DJIMSITI ARNAVUTLUK
Atalanta'nın 28 yaşındaki stoperi Berat Djimsiti son yıllarda gerçek adımlar attı. Oyunu okuması ve konsantrasyonuyla ön plana çıkan yıldız savunmacı, 90 dakika başına ortalama 2,4 müdahale ile kalitesini gösteriyor. Ayrıca Djimsiti havada mükemmel ve rakip oyuncularla fiziksel savaşlarda güçlü bir isim.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transferde sürpriz! İngilizler açıkladı ve Attila Szalai...

PIOTR ZIELINSKI POLONYA
Kariyerinin başlarında İngiltere'nin en iyi kulüplerinden bazılarıyla bağlantı kuran Piotr Zielinski, 2016'da Napoli'ye transfer oldu ve son üç sezonda kalitesini gösterdi. Hücuma dönük orta saha oyuncusu, bu sezona kadar pek çok kişinin beklediği ilerlemeyi gerçekten kaydetmemişti, ancak son yedi maçında üç gol ve üç asistle formunu geri kazandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transferde sürpriz! İngilizler açıkladı ve Attila Szalai...

DOMINIK SZOBOSZLAI MACARİSTAN
Dominik Szoboszlai'nin sakatlık nedeniyle şu anda sahalardan uzak kaldığı göz önüne alındığında, Gareth Southgate hiç şüphesiz Macaristan ile karşılaşmayı tercih ederdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transferde sürpriz! İngilizler açıkladı ve Attila Szalai...

20 yaşındaki oyuncu, ocak ayında RB Leipzig'e transferinden beri kas sorunları nedeniyle oynamadı. Szoboszlai, Salzburg forması giydiği dönemde Şampiyonlar Ligi grup aşamasında sergilediği gibi performansla göz doldurmuştu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transferde sürpriz! İngilizler açıkladı ve Attila Szalai...

MARASH KUMBULLA ARNAVUTLUK
Marash Kumbulla, tıpkı Djimsiti gibi formunda ve Arnavutluk için son derece umut verici bir stoper olarak dikkat çekiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transferde sürpriz! İngilizler açıkladı ve Attila Szalai...

Geçen sezonun ikinci yarısında özellikle Verona'daki performansıyla göz dolduran 21 yaşındaki oyuncu, geçen yaz Roma'ya transfer oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transferde sürpriz! İngilizler açıkladı ve Attila Szalai...

ARMANDO BROJA ARNAVUTLUK
Bonservisi devi Chelsea'de bulunan Armando Broja, Hollanda Eredevise ekibi Vitesse Arnhem'de kiralık olarak forma giyiyor. Hollanda Ligi'nde 23 maçta 9 gol ve 2 asistle oynayan 19 yaşındaki oyuncu, Avrupa üst düzey futbolunun en üretken genç oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transferde sürpriz! İngilizler açıkladı ve Attila Szalai...

ATTILA SZALAI MACARİSTAN
'nin ocak ayında Mesut Özil'in gölgesinde 'ye geldiği ancak Macar futbolcunun şu ana kadar kulüpte çok daha büyük bir etkisi olduğu belirtildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transferde sürpriz! İngilizler açıkladı ve Attila Szalai...

"ERKEN BİR TRANSFER YAPABİLİR"
Öte yandan Szalai'nin hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası elemelerinde Portekiz, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi zorlu rakiplere karşı forma giyeceği, bu maçlardaki performansıyla erken bir transfer yapabileceği dile getirildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transferde sürpriz! İngilizler açıkladı ve Attila Szalai...

Hem doğal stoper pozisyonunda hem de sol bek pozisyonunda oynayabilen 23 yaşındaki oyuncu, kararlı bir Macar savunmasının başka bir üyesi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transferde sürpriz! İngilizler açıkladı ve Attila Szalai...

Bu sezon 11 maçında forma giyen Szalai, hava topu mücadelelerinin % 70'inden fazlasını kazandı ve kulüpteki maç başına en fazla pas ortalaması elde etti (56.5)

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transferde sürpriz! İngilizler açıkladı ve Attila Szalai...

JAKUB MODER POLONYA
Jakub Moder, topa sahip olma ve ardından topla ileriye gidebilme yeteneğine sahip bir oyuncu. 21 yaşındaki futbolcu, Polonya Milli Takımı'nda Grzegorz Krychowiak'ın uzun vadeli halefi olmayı vaat ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transferde sürpriz! İngilizler açıkladı ve Attila Szalai...

SEBASTIAN SZYMANSKI POLONYA
Rusya Premier Ligi'nde Dinamo Moskova forması giyen Sebastian Szymanski, çok yönlü ve çalışkan bir oyun kurucu özelliklerini taşıyor. 21 yaşındaki futbolcu Polonya'nın geleceğinde önemli yer tutuyor.

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