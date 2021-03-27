Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transferde sürpriz! İngilizler açıkladı ve Attila Szalai...

PIOTR ZIELINSKI POLONYA

Kariyerinin başlarında İngiltere'nin en iyi kulüplerinden bazılarıyla bağlantı kuran Piotr Zielinski, 2016'da Napoli'ye transfer oldu ve son üç sezonda kalitesini gösterdi. Hücuma dönük orta saha oyuncusu, bu sezona kadar pek çok kişinin beklediği ilerlemeyi gerçekten kaydetmemişti, ancak son yedi maçında üç gol ve üç asistle formunu geri kazandı.