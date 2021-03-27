Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ayrılığı sonrası o gerçek ortaya çıktı! 1 futbolcu bile...

3 - FORMA ADALETİNİ SAĞLAYAMADI

Bir takımda başarının en önemli şartlarından biri olan forma adaletini sağlayamadı. Bir maç iyi oynayan futbolcuyu, ertesi hafta anlaşılmaz bir şekilde takımdan kesti. 23. haftadaki Hatayspor ve 27. haftadaki Trabzonspor maçlarını kazandıran gollerin hazırlayıcısı olan Ferdi Kadıoğlu'nu uzun süre kulübede unuttu.

Ferdi'yi sadece 5 kez ilk 11'de oynatıp 16 maçta takım genelde mağlupken sahaya sürdü. Forvette de istikrar sağlayamadı. Bir Samatta, bir Thiam, bir Cisse ve nadiren Ademi ile gol aradı.