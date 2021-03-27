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'de 'un ayrılığı sonrası o gerçek ortaya çıktı! 1 futbolcu bile...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, teknik direktör ile yolları ayırırken, sezon sonuna kadar Sportif Direktör 'nun, teknik sorumlu olarak atandığını açıklamıştı. Öte yandan Erol Bulut'un ayrılığı ile beraber takım içerisinde ne tür çatlaklar yaşanmış ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 10:16
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ayrılığı sonrası o gerçek ortaya çıktı! 1 futbolcu bile...

Alanya'da kazandığı başarıların ardından 'nin başına getirilen , 31. haftanın sonunda çok sevdiği sarı lacivertli kulüpten ayrılmak zorunda kaldı. Görevde bulunduğu 232 günlük süre içinde ne camiayı ne de futbolcularını memnun edebilen Bulut, takımını kaos ortamından çıkaramadı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ayrılığı sonrası o gerçek ortaya çıktı! 1 futbolcu bile...

Bulut, sezon içerisinde yaşanan başarısız sonuçlar nedeniyle tam üç kez 'tamam ya da devam' maçına çıktı. Bunların biri bile kaybedilse, yol ayrımı daha önce gerçekleşecekti. Ancak kader bu ya, 2 galibiyet, 1 beraberlik elde edildi.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ayrılığı sonrası o gerçek ortaya çıktı! 1 futbolcu bile...

AYRILIĞIN TEK NEDENİ SAHA SONUÇLARI DEĞİL
bu virajların ilkinde 14. haftada Başakşehir'i 4-1 yendi. Ardından takım yeniden düşüşe geçince bu sefer 27. haftadaki Trabzon deplasmanı kader maçına dönüştü. Bu karşılaşma da 1-0'lık galibiyetle aşıldı. Fakat Kadıköy'deki 1-1'lik Antalya beraberliği ve 2-1'lik Gençlerbirliği yenilgileri yeni bir dönüm noktasını getirdi.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ayrılığı sonrası o gerçek ortaya çıktı! 1 futbolcu bile...

31. haftada lider Beşiktaş'a konuk olan , sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ancak aradaki 5 puanlık farkın sürmesi ve çoğu kişiye göre takımın 'korkak' futbol oynaması ipleri kopardı. Şüphesiz tek neden saha sonuçları da değildi. Ayrılığı getiren hataları 5 maddede sıralamak mümkün:

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ayrılığı sonrası o gerçek ortaya çıktı! 1 futbolcu bile...

1 - ZANKA VE FREY'DEN ÇABUCAK VAZGEÇTİ
Sezon öncesindeki Topuk Yaylası kampında Zanka çok beğenildi. Danimarkalı stoperin çok formda olduğu ve önemli aşama kaydettiği görüldü. ilk iki maçına Zanka'yla çıktı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ayrılığı sonrası o gerçek ortaya çıktı! 1 futbolcu bile...

Sonra bir anda ne olduysa Zanka'dan vazgeçti ve oyuncu kiralık verildi. Zanka'nın gönderilmesi sonrası uzun süre defans tandemi kurulamadı ve her maça farklı stoperlerle çıkıldı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ayrılığı sonrası o gerçek ortaya çıktı! 1 futbolcu bile...

Aynı şey forvet oyuncusu Michael Frey için de geçerliydi. İlk haftadaki Çaykur Rizespor maçında ilk 11 oynayan Frey gönderildi, yerine Kemal Ademi getirildi. Ademi bir tek gol dahi atamayınca Karagümrük'e kiralandı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ayrılığı sonrası o gerçek ortaya çıktı! 1 futbolcu bile...

2 - HİÇBİR OYUNCUYU GELİŞTİREMEDİ
İlk 11'de istikrarı sağlayamadı. Bu yüzden kadro mühendisliği becerisi tartışma konusu oldu. Takımın başında kaldığı 31 hafta boyunca hiçbir oyuncusunu geliştirmeyi başaramadı. Beşiktaş'ta Aboubakar, Ghezzal, Rosier, Galatasaray'da Taylan parıldarken, 'de Ozan Tufan'ın kısa süreli bir çıkışı hariç hiçbir oyuncu kendini geliştiremedi.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ayrılığı sonrası o gerçek ortaya çıktı! 1 futbolcu bile...

VEDA DAHİ ETMEDİLER!
Oyuncularla sıkı bir bağ, sağlam bir dostluk kuramadı. Önceki gün ayrıldıktan sonra bir tek futbolcu bile sosyal medya hesabından kendisi için veda yazısı ya da fotoğraf paylaşımı yapmadı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ayrılığı sonrası o gerçek ortaya çıktı! 1 futbolcu bile...

3 - FORMA ADALETİNİ SAĞLAYAMADI
Bir takımda başarının en önemli şartlarından biri olan forma adaletini sağlayamadı. Bir maç iyi oynayan futbolcuyu, ertesi hafta anlaşılmaz bir şekilde takımdan kesti. 23. haftadaki Hatayspor ve 27. haftadaki Trabzonspor maçlarını kazandıran gollerin hazırlayıcısı olan Ferdi Kadıoğlu'nu uzun süre kulübede unuttu.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ayrılığı sonrası o gerçek ortaya çıktı! 1 futbolcu bile...

Ferdi'yi sadece 5 kez ilk 11'de oynatıp 16 maçta takım genelde mağlupken sahaya sürdü. Forvette de istikrar sağlayamadı. Bir Samatta, bir Thiam, bir Cisse ve nadiren Ademi ile gol aradı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ayrılığı sonrası o gerçek ortaya çıktı! 1 futbolcu bile...

Bu değişikliklere futbolculardan , Cener, Thiam, Sinan Gümüş, Kemal Ademi, Samatta, Ozan ve Sosa zaman zaman tepki gösterdi. Ferdi'nin bir açıklamasında "Aramızda sadece profesyonel bir iş ilişkisi var" demesi ve Altay'ın Beşiktaş maçından sonra "Bize yakışan şekilde oynamalıyız" demesi, takımdaki memnuniyetsizliğin dışa vurumlarıydı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ayrılığı sonrası o gerçek ortaya çıktı! 1 futbolcu bile...

5 - GENÇLERE HİÇ GÜVENMEDİ
Genç futbolcuların önünü açamadı, onlara güvenmedi ve çok az süre verdi. Gelecekte yıldız olması beklenen Ömer Faruk Beyaz neredeyse tamamen kaybedildi.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ayrılığı sonrası o gerçek ortaya çıktı! 1 futbolcu bile...

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ayrılığı sonrası o gerçek ortaya çıktı! 1 futbolcu bile...

BEŞİKTAŞ ÜÇ GENÇ BİRDEN KAZANDI
Beşiktaş, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz gibi gençlerle iyi oynayıp puan farkı yaparken, Galatasaray Kerem Aktürkoğlu, Ali Yavuz Kol ve hatta 23 yaşındaki Mustafa Muhammed'le şampiyonluk koşusuna devam etti. (Hürriyet)

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