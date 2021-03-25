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daha kurulmamıştı

'ye 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılması için başvuran , paylaşımlarına devam ediyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 22:39 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 06:50
UEFA daha kurulmamıştı
'ye 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılması için başvuran , paylaşımlarına devam ediyor. Dünkü paylaşımda; "YANLIŞ: ve Milli Küme Şampiyonları 'yi 'da (Bugünkü ) temsil etmedi. Bu yüzden ulusal şampiyonluk hesabına katılamazlar. DOĞRU: Bu iki organizasyonun şampiyonları Şampiyonlar Ligi'ne katılmadı çünkü Şampiyonlar Ligi henüz başlamamıştı. Şampiyonlar Ligi, 'nın 1954 yılında kurulmasının ardından ilk defa 1955-56 sezonunda düzenlendi." denildi.
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