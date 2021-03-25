UEFA daha kurulmamıştı

TFF'ye 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılması için başvuran Fenerbahçe, paylaşımlarına devam ediyor.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 22:39Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 06:50
TFF'ye 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılması için başvuran Fenerbahçe, paylaşımlarına devam ediyor. Dünkü paylaşımda; "YANLIŞ: Türkiye Futbol Birinciliği ve Milli Küme Şampiyonları Türkiye'yi Şampiyon Kulüpler Kupası'da (Bugünkü Şampiyonlar Ligi) temsil etmedi. Bu yüzden ulusal şampiyonluk hesabına katılamazlar. DOĞRU: Bu iki organizasyonun şampiyonları Şampiyonlar Ligi'ne katılmadı çünkü Şampiyonlar Ligi henüz başlamamıştı. Şampiyonlar Ligi, UEFA'nın 1954 yılında kurulmasının ardından ilk defa 1955-56 sezonunda düzenlendi." denildi.