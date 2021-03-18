Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız ismi Pelkas Beşiktaş derbisi öncesi iddialı konuştu!

Son dakika spor haberi: 'nin yıldız ismi Pelkas derbisi öncesi iddialı konuştu!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin Yunan orta saha oyuncusu , derbisi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldız futbolcu, "Pazar günü yeneceğimizi düşünüyorum. Buradan taraftarımıza söz veriyorum. Beşiktaş karşısında savaşan bir Fenerbahçe görecekler" dedi. ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 15:55
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız ismi Pelkas Beşiktaş derbisi öncesi iddialı konuştu!

'nin, Yunan futbolcusu derbisi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Derbi maçıyla ilgili iddialı konuşan Pelkas, şunları kaydetti:

Kötü sonuçlar alıyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. 'ne göre burada her takım birbirini yenebiliyor. Bu yönden 'i daha çok seviyorum. Taraftarlarımızın hayal kırıklığı yaşaması çok normal. Onları çok üzdük. Kendimize gelmemiz gerekiyor. Pazar günü yeneceğimizi düşünüyorum. Bunu herkes biliyor. Buradan taraftarımıza söz veriyorum. Beşiktaş karşısında savaşan bir Fenerbahçe görecekler.

Bizim her zaman şampiyonluk için inancımız var. Mağlubiyetten sonra aramızda konuştuk ama asıl bu zamanlardan sonra birbirimize daha fazla kenetlenmemiz lazım. Her maçı ayrı ayrı değerlendirmeliyiz.

Kazanılacak daha çok puan var önümüzde. Şampiyon olacağımıza inancımız tam. Hedefimiz şampiyonluk, bunu başarmak için daha çok çalışmamız gerek.

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