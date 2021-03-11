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Fenerbahçeli yönetici 'ye PFDK'dan ceza!

'de son dakika haberi... Sarı lacivertli kulübün yöneticisi 'ye PFDK'dan 15 günlük hak mahrumiyeti cezası verildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 18:41 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 19:03
Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'ye PFDK'dan ceza!

Fenerbahçeli yönetici 'ye PFDK'dan 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

İşte o açıklama:

"4- A.Ş.'nin, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin, kulüp resmi internet sitesinde ve medyada sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,"

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