Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'ye PFDK'dan ceza!

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'ye PFDK'dan 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.



İşte o açıklama:

"4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin, kulüp resmi internet sitesinde ve medyada sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,"