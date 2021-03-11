Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye bir müjde de Pelkas'tan!

Süper Lig'de oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de disiplinsiz davranışlarını nedeniyle antrenmanlarda yer almayan Caner Erkin ile Konyaspor maçında sakatlanan Pelkas, takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra futbolcular topla pas istasyon çalışması yaparken, antrenmanın basına açık olan bölümü bu şekilde tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mesut Özil ve Sadık Çiftpınar antrenmanda yer almazken, bir diğer sakat isim Sinan Gümüş ise bireysel çalışmalarına devam etti.