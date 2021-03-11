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Son dakika spor haberleri: 'ye bir müjde de Pelkas'tan!

Spor Toto 'in 30. haftasında ile karşılaşacak 'ye 'in ardından bir müjde de Pelkas'tan geldi. maçında aldığı darbe sonucunda sakatlanan Yunan futbolcu, bugün gerçekleştirilen idmanda takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 17:02 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 17:06
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye bir müjde de Pelkas'tan!

'de oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdüren 'de disiplinsiz davranışlarını nedeniyle antrenmanlarda yer almayan ile maçında sakatlanan Pelkas, takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Teknik Direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra futbolcular topla pas istasyon çalışması yaparken, antrenmanın basına açık olan bölümü bu şekilde tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan ve antrenmanda yer almazken, bir diğer sakat isim ise bireysel çalışmalarına devam etti.

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