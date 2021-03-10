Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe uzun süre sonra böyle kenetlendi: Tek yürek tek hedef!

uzun süre sonra böyle kenetlendi: Tek yürek tek hedef!

Kazandıkları haftalardan sonra da hocanın ve birçok futbolcunun eleştirildiği 'de coşku ilk kez bu kadar tavan yaptı. Kanarya'da kadroda olanı, olmayanı galibiyeti sonrası yaptıkları paylaşımlarla şampiyonluk yolunda önemli mesajlar yolladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 21:24 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe uzun süre sonra böyle kenetlendi: Tek yürek tek hedef!

Yepyeni kadrosuyla başladığı sezonda inişli-çıkışlı bir grafik çizen , kazandığı maçlardan sonra bile eleştiri oklarını üzerine toplamıştı.

Fenerbahçe uzun süre sonra böyle kenetlendi: Tek yürek tek hedef!

Özellikle teknik direktör Erol Bulut ve birçok yıldız isim hedefe konurken, sarı-lacivertli futbolcular, bu sezon ilk kez bu kadar kenetlendi. Konyaspor maçında gol sevinçlerini sahada eksiksiz kutlayan futbolcular, karşılaşmanın ardından da sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Fenerbahçe uzun süre sonra böyle kenetlendi: Tek yürek tek hedef!

MESAJLARI ÇOK NET
Yalnızca sahada oynayanı değil kulübede oturanı hatta kadroya giremeyeni dahi şampiyonluk yolunda önemli mesajlar gönderdi.

Fenerbahçe uzun süre sonra böyle kenetlendi: Tek yürek tek hedef!

Takımdaki futbolcuların büyük çoğunluğu sevinç fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı, kısa tuttukları ifadelerle de sahaya odaklandıklarını gösterdi. Galibiyet kutlamasının yanı sıra yine kadrodaki tüm futbolcular, takım arkadaşları Dimitris Pelkas için de geçmiş olsun mesajları yayınladı.

Fenerbahçe uzun süre sonra böyle kenetlendi: Tek yürek tek hedef!

İŞTE O MESAJLARDAN BİRKAÇI
Futbolcuların tamamı, sosyal medya hesaplarında sevinç fotoğraflarını koymayı ihmal etmedi. Birkaç isim dışında herkes tebrik mesajı yayınlarken, öne çıkanlar şunlar:

Fenerbahçe uzun süre sonra böyle kenetlendi: Tek yürek tek hedef!

Mesut Özil: Tebrikler arkadaşlar! Sezonun bu döneminde çok önemli bir zafer. Mert: Güldür beni ağlamayı istemiyorum. İrfan Can: Deplasmanda, çok önemli bir virajda, 3 gollü 3 puan. Tebrikler takım. Osayi: Harika bir galibiyet. Altay, Sangare, Novak, Szalai, Sadık, Sosa, Ferdi, Sinan, Thiam, Valencia, Gökhan da paylaşımda bulunan isimlerdi.

Fenerbahçe uzun süre sonra böyle kenetlendi: Tek yürek tek hedef!

3 EKSİKLE ÇALIŞTILAR
Haftayı Konyaspor galibiyetiyle kapatan , izin yapmadan Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Samandıra'da çalışan Kanarya'da önceki gün 11'de oynayan isimler, yenileme idmanı yaptı. Diğer futbolcular, taktik çalışma gerçekleştirdi. Sadık Çiftpınar, günü bireysel çalışmalarla tamamlarken, Mesut Özil ve Sinan Gümüş'ün tedavilerine devam edildi.

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