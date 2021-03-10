Fenerbahçe uzun süre sonra böyle kenetlendi: Tek yürek tek hedef!

Takımdaki futbolcuların büyük çoğunluğu sevinç fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı, kısa tuttukları ifadelerle de sahaya odaklandıklarını gösterdi. Galibiyet kutlamasının yanı sıra yine kadrodaki tüm futbolcular, takım arkadaşları Dimitris Pelkas için de geçmiş olsun mesajları yayınladı.

İŞTE O MESAJLARDAN BİRKAÇI

Futbolcuların tamamı, sosyal medya hesaplarında sevinç fotoğraflarını koymayı ihmal etmedi. Birkaç isim dışında herkes tebrik mesajı yayınlarken, öne çıkanlar şunlar: