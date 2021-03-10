Fenerbahçe uzun süre sonra böyle kenetlendi: Tek yürek tek hedef!

Yepyeni kadrosuyla başladığı sezonda inişli-çıkışlı bir grafik çizen Fenerbahçe, kazandığı maçlardan sonra bile eleştiri oklarını üzerine toplamıştı.
Özellikle teknik direktör Erol Bulut ve birçok yıldız isim hedefe konurken, sarı-lacivertli futbolcular, bu sezon ilk kez bu kadar kenetlendi. Konyaspor maçında gol sevinçlerini sahada eksiksiz kutlayan futbolcular, karşılaşmanın ardından da sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.
MESAJLARI ÇOK NET
Yalnızca sahada oynayanı değil kulübede oturanı hatta kadroya giremeyeni dahi şampiyonluk yolunda önemli mesajlar gönderdi.