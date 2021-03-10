En tatlı sıkıntısı

Bu sezon sakatlıklar ve hastalıklardan dolayı birçok karşılaşmaya ideal 11'inden uzak çıkan F.Bahçe, G.Birliği maçı öncesi tatlı bir sıkıntı yaşayacak. Savunmada Gökhan-Serdar-Szalai- Novak dörtlüsü bozmayacak olan teknik direktör Erol Bulut, orta alandaki forma rekabetinde zorlanacak. Gustavo'nun gelişiyle Sosa'nın kulübeye dönmesi beklenirken, orta alanda Mert, İrfan, Ozan ve Pelkas gibi isimler öne çıkıyor. Mesut'un yokluğunda, Valencia'nın da cezalı olduğu haftada İrfan ile Pelkas'ın orta alan ve sol kanatta dönüşümlü forma giyme ihtimali de bulunuyor.