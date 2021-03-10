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En tatlı sıkıntısı

Bu sezon sakatlıklar ve hastalıklardan dolayı birçok karşılaşmaya ideal 11'inden uzak çıkan F.Bahçe, G.Birliği maçı öncesi tatlı bir sıkıntı yaşayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 21:36 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 06:50
En tatlı sıkıntısı

Bu sezon sakatlıklar ve hastalıklardan dolayı birçok karşılaşmaya ideal 11'inden uzak çıkan F.Bahçe, G.Birliği maçı öncesi tatlı bir sıkıntı yaşayacak. Savunmada -Serdar-Szalai- Novak dörtlüsü bozmayacak olan teknik direktör Erol Bulut, orta alandaki forma rekabetinde zorlanacak. Gustavo'nun gelişiyle 'nın kulübeye dönmesi beklenirken, orta alanda Mert, İrfan, Ozan ve gibi isimler öne çıkıyor. 'un yokluğunda, Valencia'nın da cezalı olduğu haftada İrfan ile Pelkas'ın orta alan ve sol kanatta dönüşümlü forma giyme ihtimali de bulunuyor.

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