Son dakika FB haberleri | Fenerbahçeli Osayi Samuel'den flaş itiraflar! "Takımın en eğlencelisi..."

"İSTİKRARLI OLMAM GEREKİYOR"

Son oynadığımız maçta da ben kendimi göstermek istedim. Dediğim gibi özgüvenli olup her zaman kendime inanmam lazım. Takım arkadaşlarım da beni her zaman çok iyi motive etmeye çalışıyor, kendime inandırmaya çalışıyor. Tabii ki Fenerbahçe beni buraya transfer ederken bunun bir sebebi vardı. Benim gelişimime inandıkları için beni buraya getirdiler. Ben de her hafta üzerine koyarak, gelişerek devam etmek istiyorum. İstikrarlı olmam gerekiyor ve maç maç bakmalıyım. Benim amacım bir maç iyi oynadıktan sonra bir sonraki maç kötü oynamak değil. Benim amacım her zaman maç maç üzerine koyarak ilerlemek.