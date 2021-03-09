Son dakika FB haberleri | Fenerbahçeli Osayi Samuel'den flaş itiraflar! "Takımın en eğlencelisi..."

"HEP EVİMDE HİSSETTİM"

Sadece oyuncular değil takım çalışanları, hocalarımız hep birlikte bu atmosferi yaratıyoruz. Bence bu gerçek anlamda çok büyük bir şey. Biz bunu bir silah olarak kullanabiliriz. Gerçekleştirmek istediğimiz hedefler, ligi kazanmak gibi yani bütün gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz için büyük bir silah. Buraya geldiğim ilk andan itibaren çok iyi karşılandım ve takım arkadaşlarım kendimi hep evimde hissetmemi sağladı. Bu da bana özgüven ve kendimi göstermek için daha çok istek verdi.

"GELİŞTİRMEM GEREKEN ÖZELLİK"

Oynadığım maçlarda da şunu hissediyorum; önde bastığımız zaman ve topa hakim olduğumuz anlarda tabii ki kendimi daha fazla gösterme şansım oluyor. Topa ne kadar sahip olursak ben de kendimi o kadar iyi gösterebilirim diye düşünüyorum. Şu ana kadar da iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Ben her maça final maçı gibi bakmaya çalışıyorum. İyi oynamadığımı düşündüğüm zaman onun üstesinden gelmem biraz zaman alabiliyor. Aslında bu geliştirmem gereken bir özelliğim. Daha önce oynadığım takımlardaki hocalarım da bunu bana söylüyordu. Bu geliştirmem gereken bir özelliğim.