Alternatifti vazgeçilmez oldu

Fenerbahçe'nin sezon başında ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kaptığı Mert Hakan Yandaş, teknik direktör Erol Bulut'un alternatifleri arasında yer alıyordu. Yedek soyunduğu maçların birçoğunda son dakikalarda oyuna giren yıldız futbolcu, hiç pes etmedi. İdmanlarda özveriyle çalışan ve yıldız isimlerle forma savaşına giren 26 yaşındaki oyuncu, 26. haftadaki Trabzonspor maçında formayı kaptı. Cezalı duruma düştükten sonra önceki gün Konya'ya karşı da 11'de sahaya çıkan MHY, performansıyla 90 dakikanın öne çıkan adamıydı. Teknik direktör Erol Bulut'un da maçtan sonra tebrik ettiği Mert, Çubuklu'nun yeni vazgeçilmezi oldu.