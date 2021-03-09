Haberler Fenerbahçe İmparator Attila!

İmparator !

Ara transfer döneminde giydiği ’nun vazgeçilmezi olan 23 yaşındaki futbolcu, savunmada hatasız oynadı, bir de gol attı. İşte Szalai'nin maçında gösterdiği performansın rakamları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 23:06 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 06:50
İmparator Attila!

'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Szalai, yine işbaşındaydı. Kısa sürede sarı-lacivertlilerin vazgeçilmezi olan Macar stoper, savunmada hatasız oynarken, futbolunu bir de golle süsledi. Ceza sahasındaki kritik müdahaleleriyle öne çıkan 23 yaşındaki futbolcu, yaptığı çıkışlarla hücuma da katkı sağladı, Fenerbahçe'nin ilk golünü atan adamdı.

Giydiği 9 lig maçında takımının en iyileri arasında yer alan Szalai, savunmada 5 top uzaklaştırdı, 3 de pas arası yaptı. 49 kez topla buluşan Macar futbolcu, yüzde 77 pas isabetiyle oynadığı karşılaşmada girdiği 4 ikili mücadelenin de 3'ünü kazandı. Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başında gelen için taraftarlar övgü dolu sözler sarfederken, binlerce yorum yapıldı.

SON DAKİKA