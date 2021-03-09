SARI-LACIVERTLI takımda Dimitris Pelkas korkuttu. 80. dakikada Skubic ile tehlikeli şekilde çarpışan Yunan oyuncu bir süre yerde tepkisiz şekilde yatınca yürekler ağza geldi. Sedye ile sahadan çıkan ve hastaneye götürülen oyuncunun bilincinin açık olduğu bildirilirken, kontrol amaçlı beyin ve kafa tomografisi çekildi. Öte yandan Osayi Samuel'in attığı golün pasını veren Pelkas bu sezonki asist sayısını 7'ye çıkardı. Deplasmanda 9 gole katkı sağlayarak (4 gol&5 asist), 2014/15'ten bu yana bir sezonda en fazla dış saha golünde pay sahibi olan Fenerbahçe oyuncusu oldu.