Haberler Fenerbahçe Osayi’ye ilk uyarı

Osayi’ye ilk uyarı

Ara transfer döneminde geldiği ile 7. lig maçına çıkan Osayi'ye teknik heyetten ilk uyarı geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 23:30 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 06:50
Osayi’ye ilk uyarı

Özellikle maçında çok top kaybı yapan genç futbolcu, bu konuda daha dikkatli olması için uyarıldı. Sağ kanatta görev yapan Osayi'den hızlı koşularla rakip kalede tehlike yaratmasını isteyen teknik direktör 'un bu öğrencisinin çalım sevdasını da eleştirdiği öğrenildi.

SON DAKİKA