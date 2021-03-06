Haberler Fenerbahçe Gustavo el koyacak

Gustavo el koyacak

'de tedavisi tamamlanan takımla çalışmalara başladı. Brezilyalı yıldızın dönüşüyle orta sahanın toparlanması, defansın da rahatlaması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 21:48 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Gustavo el koyacak
ara vermeden İttifak Holding ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi. Teknik direktör yönetimindeki idmanda - maçında 90 dakika oynayanlar rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi. Tedavisi tamamlanan da takımla birlikte çalıştı. İstekli ve hırslı görünen Brezilyalı ön liberonun, Konyaspor maçıyla birlikte formasını geri alması bekleniyor. özel program uygularken, ise tedavi oldu.
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