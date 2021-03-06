Sarı-lacıvertli kulüp, basın sözcüsü Selahattin Baki imzalı bir metin yayınlayarak Antalyaspor maçında iptal edilen penaltı pozisyonlarına tepki gösterdi. "9 saniyelik orta oyunu" başlığıyla yayınlanan metinde sarı-lacivertli kulübün Türk futboluna çekilen operasyonlardan her zaman en ağır yarayı aldığı da vurgulandı. İşte madde madde Fenerbahçe'nin o açıklamasından öne çıkanlar:

1- Pozisyonda ilk olarak Pelkas'ın diz temasıyla yerde kaldığı açıkken 9 saniyelik orta oyunu ile penaltımız iptal edildi.

2 - Bu pozisyonun sadece 9 saniyede incelenerek iptal edilmesi sadece Türk futbolu değil dünya futbolundaki VAR sisteminin kullanımı açısından skandaldır.

3 - Söz konusu Fenerbahçe olduğunda ortaya konan skandallar Türk futbolunda olağan karşılanmaktadır.

4 - Fenerbahçe'nin attığı gollerin 4 dakika 17 saniye VAR'da incelenip açık nokta aranması hafızalara kazınmışken lehinize verilen ve ilk olarak gerçekleşen diz temasının açık olduğu penaltının sadece 9 saniyede incelenmesi başka bir misyon taşımaktadır.

5 - Pozisyon, üst ve tek açıdan incelenip, en net izlenebileceği diye açılar göz önüne alınmayarak yangından mal kaçırılmıştır.

6- Maçın hakemi pozisyonu hakkıyla incelemesi için değil direkt iptal edilmesi için VAR'a çağırılmıştır.

7 - Antalyaspor'un attığı gol öncesi topun dışarıdan geldiği görüntülerce sabittir.

8 - Mesut Özil'e 65. Dakikada yapılan ve kendisini haftalar sahalardan uzak tutacak şekilde sakatlayan futbolcu çift sarı karttan oyundan atılmamıştır.

9 - Türk futbolu, etki altındaki Türk hakemleri, VAR sistemi eliyle açık şekilde operasyona uğramaktadır.

10 - Bu operasyondan en ağır yarayı yıllardır olduğu gibi yine Fenerbahçe almaktadır.

11- Tüm bunlara, saha içi ve dışı algı çalışmalarına rağmen kalan 13 haftada camiamız omuz omuza kenetlenecek, sakat ve cezalı oyuncularımızın takıma katılmasıyla zafere ulaşacaktır