Haberler Fenerbahçe Evinde kabus devam ediyor

Evinde kabus devam ediyor

, daha sezon sona ermeden 28 yıl aranın ardından 5 yenilgi aldığı ’de beraberliğiyle de 19. puanını yitirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 00:20 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 06:50
Evinde kabus devam ediyor

Şampiyonluk yarışında 'yla berabere kalarak, derbisini taçlandıramayan , en büyük darbeyi yine 'de yedi. Deplasmanda sadece 'ye mağlup olan sarı-lacivertliler, iç sahada ise tam tersi bir görüntü sergiledi. Kadıköy, kalesi olarak bilinen Fenerbahçe, daha sezon sona ermeden - 93'ten sonra 28 yıl aranın ardından yenilgisiyle en fazla maç kaybettiği sezona imza atmıştı. Ezeli rakibi 'a yenildikten sonra Göztepe'ye kaybeden ardından Antalya'yla berabere kalan ve Kadıköy'de 3 maçtır kazanamayan , sahasında oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 5 yenilgi, 2 beraberlik elde etti. Kadıköy'de daha sezon bitmeden 19 puan yitiren Fenerbahçe, taraftarlarını yine kahretti.

KADIKÖY'DE KARA TABLO

0-0
0-2
3-4
Y.MALATYASPOR 0-3
GALATASARAY 0-1
GÖZTEPE 0-1
ANTALYA 1-1

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