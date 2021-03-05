Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe-Antalyaspor maçında iptal edilen penaltıda karar doğru mu? Canlı yayında yorumladılar

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'la karşılaştı ve mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı. Maçın 90+2. dakikasında Pelkas'ın yerde kaldığı pozisyon sonrasında hakem Ümit Öztürk penaltı kararı verdi. VAR tavsiyesi sonucunda pozisyonu izleyen Öztürk, verdiği kararı değiştirdi ve penaltıyı iptal etti. A Spor yorumcuları Gürcan Bilgiç, Hamdi Aslan, Mehmet Yılmaz ve Reha Kapsal, Ender Bilgin'in moderatörlüğündeki Takım Oyunu programında pozisyonu değerlendirdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)