Hafta sonuna kadar çalışmalarına bireysel olarak devam edecek olan yıldız futbolcu için başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyetin yapacağı toplantının ardından karar verilecek. Caner'in Antalyaspor maçı ile birlikte 29. haftadaki Konyaspor karşılaşmasında da oynamaması bekleniyor.
Samandıra'da Caner krizi!
Disiplinsiz hareketleri nedeniyle Trabzonspor maçı öncesi kadro dışı bırakılan Caner Erkin, Fenerbahçe'nin dünkü idmanında yer almadı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 00:03 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 06:50