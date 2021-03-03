Samandıra'da Caner krizi!

Hafta sonuna kadar çalışmalarına bireysel olarak devam edecek olan yıldız futbolcu için başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyetin yapacağı toplantının ardından karar verilecek. Caner'in Antalyaspor maçı ile birlikte 29. haftadaki Konyaspor karşılaşmasında da oynamaması bekleniyor.