Haberler Fenerbahçe Samandıra'da Caner krizi!

Samandıra'da Caner krizi!

Disiplinsiz hareketleri nedeniyle maçı öncesi kadro dışı bırakılan , 'nin dünkü idmanında yer almadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 00:03 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Samandıra'da Caner krizi!

Hafta sonuna kadar çalışmalarına bireysel olarak devam edecek olan yıldız futbolcu için başkan , sportif direktör ve teknik heyetin yapacağı toplantının ardından karar verilecek. Caner'in maçı ile birlikte 29. haftadaki karşılaşmasında da oynamaması bekleniyor.

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