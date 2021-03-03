Pazar günü oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçındaki saha olayları nedeniyle bordo-mavili takım PFDK'ya verilirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sportif direktör Emre Belözoğlu da 'talimatlara aykırı hareket' sebebiyle tedbirli olarak disipline verildi. Belözoğlu'nun, yedek kulübesine girdiği, Koç'un ise akredite alanının dışına çıktığı için sevk edildiği belirtildi.
Emre Belözoğlu ve Ali Koç PFDK’da!
TFF Hukuk Müşavirliği, dün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkleri açıkladı. Buna göre, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Ali Koç PFDK'ya sevk edildi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 00:02 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 06:50