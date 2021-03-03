Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu ve Ali Koç PFDK’da!

ve PFDK’da!

Hukuk Müşavirliği, dün 'na (PFDK) yapılan sevkleri açıkladı. Buna göre, 'de ve PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 00:02 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Emre Belözoğlu ve Ali Koç PFDK’da!

Pazar günü oynanan - maçındaki saha olayları nedeniyle bordo-mavili takım PFDK'ya verilirken, Fenerbahçe Başkanı ile sportif direktör da 'talimatlara aykırı hareket' sebebiyle tedbirli olarak disipline verildi. Belözoğlu'nun, yedek kulübesine girdiği, Koç'un ise akredite alanının dışına çıktığı için sevk edildiği belirtildi.

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