Emre Belözoğlu ve Ali Koç PFDK’da!

Pazar günü oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçındaki saha olayları nedeniyle bordo-mavili takım PFDK'ya verilirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sportif direktör Emre Belözoğlu da 'talimatlara aykırı hareket' sebebiyle tedbirli olarak disipline verildi. Belözoğlu'nun, yedek kulübesine girdiği, Koç'un ise akredite alanının dışına çıktığı için sevk edildiği belirtildi.