Mesut’un yeri tartışılmaz

Yazarımız Gürcan Bilgiç Fenerbahçe gündemini değerlendirdi.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında neleri doğru yaptı? Bireysel performansıyla öne çıkan isimler kimlerdi?

Bütün bir haftayı odaklanarak geçirdiler. Göztepe yenilgisi ciddi travma yarattı. Samandıra'ya çekilip, orada güçlerini birleştirdiler. Öncelikle mental olarak kendilerini yukarı taşıdılar, gerisi arkadan geldi zaten. Çok iyi mücadele ettiler, yüksek konsantrasyon ile oynadılar. Takımın liderleri; Gökhan Gönül, Sosa ve Serdar Aziz, Mesut Özil ile birlikte takımı iyi koordine ettiler, maça ciddi şekilde odaklandırdılar ve en önemlisi sorumluluk aldılar. Sahada fizik olarak öne geçince, kadro kalitesiyle oyun üstünlüğünü de ele geçirdiler. Bireysel olarak Trabzonspor kalecisi Uğurcan'dır öne çıkan. Yine çok kurtardı. Bugün başka şeyler konuşurduk. Fenerbahçe takım olarak iyiydi.

Bu futbolunu istikrarlı bir hale getirmesi halinde Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki iddiasını nasıl değerlendirirsiniz?

Bu oyunu daha geliştirecek. Çünkü İrfan Can ile Gustavo'nun da takıma girmesiyle birlikte kalite daha da artacak. Yıldız oyuncuların, takımın koşu kültürüne de katkı sağlamasıyla birlikte çok başka oyun oynayıp, daha rahat çözüm bulacaklardır. 14 maç kaldı, en az 12'sinin

kazanılması gerekiyor. Zirvedeki üç takım için de geçerli bu. Bunu başaran, şampiyon olacak.

Golcüler Cisse, Samatta ve Thiam beklentilerin altında bir grafik çiziyor. Bu üçlüden hangisi daha çok tercih edilmeli?

Bu oyuncuların sonuç baskısını kaldıramadıklarını düşünüyorum. Zor bir sezonda görev alıyorlar ve tüm gözler üstlerinde. Bu üçlüye Valencia'yı da eklemek gerekir. Kendilerini göstermek adına ilk fırsatta gol atmayı deniyorlar. Pas verseler daha doğrusu olacak halbuki. Samatta son iki maçta kuvvetli ve istekliydi. Artık ilk 11'e kendini taşıması ve takım arkadaşlarının yardımıyla güvenini kazanması gerekiyor. Buna ihtiyaç var.

Mesut Özil'in yerine Pelkas'ın 10 numara pozisyonunda devam etmesi tercih edilebilir mi? Mesut'un saha içinde yeri değiştirilebilir mi?

Dünyanın en iyi 10 numarası için böyle bir tartışma olmaz. Forvetin arkası Mesut'undur. Fenerbahçe ondan en iyi yararlanacak düzeni oluşturmalı. Hiçbir maç oyuncuların tahta üzerinde yazıldıkları şekilde oynanmaz zaten. Mesut bu takımın "serbest" oyuncusu. Pozisyon gelişimine göre zaten sahada yerler değişecek. Pelkas da, Mesut da forvet arkasındaki üç pozisyonda da çok rahatlıkla oynarlar.



BÜYÜKLERİN HAKEMLERİ DÜŞMAN DURUMUNDA!



Ümit Öztürk'ün Antalyaspor maçında düdük çalacak olması Fenerbahçe camiasında tepkilere neden oldu? Bu atamayla ilgili neler söylersiniz?

Sadece o mu? Bütün büyüklerin hakemi şu anda "düşman" durumunda. Maalesef taraftarlar üzerinden yaptıkları bu algı çalışması yaşantımızın bir parçası. Benim için maçın hakemi değil, VAR'ın başındaki önemli. Çünkü maçı aslında ekrandan yönetiyorlar. Faulün ve taç atışının yanlış olması doğal. Ama o takıma göre değişen "gri pozisyonlar" yok mu? Bütün takımlar bu anın peşindeler; lehlerine ise siyahbeyaz, değilse gri olması için çalışıyorlar, çok da başarılılar.



ŞİİR GİBİ BİR KARŞILAŞMAYDI



Erol Bulut'un geleceği çok tartışılıyordu. Trabzonspor karşısındaki tercihleri ve oyuncu değişikliklerini nasıl değerlendirirsiniz?



Hani denir ya; "Şiir gibiydi" diye, aynen öyle bir karşılaşma oldu. Erol Bulut, hem rakibin üstünlüklerini elinden aldı, hem de kendi silahlarını en doğru şekilde kullandı. Samatta- Valencia değişiklikleri tam zamanında ve doğru isimlerle gerçekleşti. Ardından yine iki hamle yaptı. Ön tarafı olduğu gibi yeniledi, diri tuttu, baskıdan bir an bile vazgeçmedi. Trabzonspor geriye düştüğünde risk aldı ve Fenerbahçe buradan üç net pozisyon daha çıkardı. Skorun artmamasının nedeni, daha önce bahsettiğimiz baskıdan doğan güven kayıpları. Ozan kendi vuracakken Samatta'ya verebiliyor, o şut çekmek yerine pası iade etse maç bitecek. Gol atsa kendini kanıtlayacak, atamayınca hem takıma, hem kariyerine zarar veriyor.