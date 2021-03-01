Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları fırtına gibi esiyor

Son dakika haberleri: 'nin kiralık futbolcuları fırtına gibi esiyor

Son dakika haberleri: Sezon başında ve devre arasında birçok ismi kadrosuna katarak güçlü bir takım kuran Fenerbahçe'de kiralık oyuncuların durumu da merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda yer bulamayan futbolcular gittikleri takımlara damga vurmaya devam ediyor. İşte Allahyar, , , , ve 'in son durumları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 20:38
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları fırtına gibi esiyor

Toto Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından biri de ...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları fırtına gibi esiyor

Sarı-lacivertliler sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-lacivertliler yaptıkları transferlerle dikkat çekmişti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları fırtına gibi esiyor

Kanarya'dan kiralık olarak gönderilen oyuncuların durumu da merak konusu oldu. İşte Allahyar, , , , ve 'in son durumları...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları fırtına gibi esiyor

ALLAHYAR UKRAYNAYI SALLADI

, sezon başında Allahyar'ı Ukrayna ekibi Zorya'ya kiraladı. Sarı-lacivertlilerin Esteghlal takımınından transfer ettiği ve 'İranlı Messi' olarak lanse edilen genç oyuncu Türkiye'de beklenen sıçramayı gösterememişti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları fırtına gibi esiyor

'de ve kiralık olarak gittiği İstanbulspor'da beklentilerin altında kalan Allahyar, Ukrayna'da ise parlamayı başardı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları fırtına gibi esiyor

ZORYA 90+4'TE KAZANDI

Ukrayna Premier Ligi'nde Zorya Luhansk, deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ederken 90+4'te gelen golün asisti Allahyar Sayyadmanesh'ten geldi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları fırtına gibi esiyor

ALLAHYAR'DAN ASİST

Allahyar Sayyadmanesh, 90+4'te kendi yarı sahasından topu alarak rakiplerini çalımlayarak takımını pozisyona soktu ve son dakikada Dmitry'ye attığı pasta golün asistini yapan isim oldu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları fırtına gibi esiyor

Zorya Luhansk bu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 29 puana yükseldi. Shakhtar Donetsk ise Dinamo Kiev'in kazandığı haftada bir maç eksiğiyle liderin 7 puan gerisine düştü.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları fırtına gibi esiyor

FREY'DEN 10 GOL 3 ASİST

Sarı-lacivertli takımın 2018 yazında İsviçre ekibi Zürich'ten transfer ettiği Michael , Belçika'nın Beveren takımında çıktığı 25 maçta 10 gol atarken 3 de asist yaptı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları fırtına gibi esiyor

ZAJC 20 MAÇA ÇIKTI

'nin kiraya gönderdiği yabancı oyuncular performanslarıyla göz dolduruyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları fırtına gibi esiyor

Sezon başında İtalyan ekibi Genoa'ya kiralanan Sloven futbolcu Miha ise takımında şans bulduğu 20 maçta 1 kez ağları havalandırırken 2 de asist yaptı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları fırtına gibi esiyor

BERKER ÖZER'İN TAKIMI GOL YEMİYOR

Belçika ekiplerinden WEsterlo'da forma giyen de gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları fırtına gibi esiyor

Bu sezon 20 maçta kalesinde 22 gol gören genç kalecinin takımı ligin en az gol yiyen 2. takımı konumunda.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları fırtına gibi esiyor

Berker ayrıca 8 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları fırtına gibi esiyor

OĞUZ KAĞAN TECRÜBELENİYOR

'den Konyaspor'a kiralanan Oğuz Kağan Güçtekin ise Süper lig'de 16 maça çıktı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları fırtına gibi esiyor

Sarı-lacivertlilerin 21 yaşındaki futbolcusu Süper Lig tecrübesi kazanmaya devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları fırtına gibi esiyor

İSMAİL YÜKSEK BİN 127 DAKİKA SÜRE ALDI

'nin kiralık oyuncularından bir tanesi de Adana Demirspor forması giyen .

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları fırtına gibi esiyor

22 yaşındaki futbolcu Adana temsilcisi ile toplam 16 karşılaşmada görev aldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları fırtına gibi esiyor

Bin 127 dakika süre alan futbolcu 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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