Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları fırtına gibi esiyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından biri de Fenerbahçe...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından biri de Fenerbahçe...
Sarı-lacivertliler sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-lacivertliler yaptıkları transferlerle dikkat çekmişti.
Kanarya'dan kiralık olarak gönderilen oyuncuların durumu da merak konusu oldu. İşte Allahyar, Frey, Zajc, Berke Özer, Oğuz Kaan Güçtekin ve İsmail Yüksek'in son durumları...
ALLAHYAR UKRAYNAYI SALLADI
Fenerbahçe, sezon başında Allahyar'ı Ukrayna ekibi Zorya'ya kiraladı. Sarı-lacivertlilerin Esteghlal takımınından transfer ettiği ve 'İranlı Messi' olarak lanse edilen genç oyuncu Türkiye'de beklenen sıçramayı gösterememişti.
Fenerbahçe'de ve kiralık olarak gittiği İstanbulspor'da beklentilerin altında kalan Allahyar, Ukrayna'da ise parlamayı başardı.
ZORYA 90+4'TE KAZANDI
Ukrayna Premier Ligi'nde Zorya Luhansk, deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ederken 90+4'te gelen golün asisti Allahyar Sayyadmanesh'ten geldi.
ALLAHYAR'DAN ASİST
Allahyar Sayyadmanesh, 90+4'te kendi yarı sahasından topu alarak rakiplerini çalımlayarak takımını pozisyona soktu ve son dakikada Dmitry'ye attığı pasta golün asistini yapan isim oldu.
Zorya Luhansk bu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 29 puana yükseldi. Shakhtar Donetsk ise Dinamo Kiev'in kazandığı haftada bir maç eksiğiyle liderin 7 puan gerisine düştü.
FREY'DEN 10 GOL 3 ASİST
Sarı-lacivertli takımın 2018 yazında İsviçre ekibi Zürich'ten transfer ettiği Michael Frey, Belçika'nın Beveren takımında çıktığı 25 maçta 10 gol atarken 3 de asist yaptı.
ZAJC 20 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin kiraya gönderdiği yabancı oyuncular performanslarıyla göz dolduruyor.
Sezon başında İtalyan ekibi Genoa'ya kiralanan Sloven futbolcu Miha Zajc ise takımında şans bulduğu 20 maçta 1 kez ağları havalandırırken 2 de asist yaptı.
BERKER ÖZER'İN TAKIMI GOL YEMİYOR
Belçika ekiplerinden WEsterlo'da forma giyen Berke Özer de gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor.
Bu sezon 20 maçta kalesinde 22 gol gören genç kalecinin takımı ligin en az gol yiyen 2. takımı konumunda.
Berker ayrıca 8 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.
OĞUZ KAĞAN TECRÜBELENİYOR
Fenerbahçe'den Konyaspor'a kiralanan Oğuz Kağan Güçtekin ise Süper lig'de 16 maça çıktı.
Sarı-lacivertlilerin 21 yaşındaki futbolcusu Süper Lig tecrübesi kazanmaya devam ediyor.
İSMAİL YÜKSEK BİN 127 DAKİKA SÜRE ALDI
Fenerbahçe'nin kiralık oyuncularından bir tanesi de Adana Demirspor forması giyen İsmail Yüksek.
22 yaşındaki futbolcu Adana temsilcisi ile toplam 16 karşılaşmada görev aldı.
Bin 127 dakika süre alan futbolcu 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.