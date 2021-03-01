Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları fırtına gibi esiyor

ALLAHYAR'DAN ASİST Allahyar Sayyadmanesh, 90+4'te kendi yarı sahasından topu alarak rakiplerini çalımlayarak takımını pozisyona soktu ve son dakikada Dmitry'ye attığı pasta golün asistini yapan isim oldu.

Zorya Luhansk bu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 29 puana yükseldi. Shakhtar Donetsk ise Dinamo Kiev'in kazandığı haftada bir maç eksiğiyle liderin 7 puan gerisine düştü.