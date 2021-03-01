Trabzon'da galip gelen Fenerbahçe, bu sezon dış saha maçlarında kasırga gibi... 13 deplasmanda 10. galibiyetini alan Kanarya, 2 kez berabere kaldı ve sadece 1 kez mağlup oldu. Deplasmanda 32 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler bu alanda lig lideri. Deplasmanda muhteşem sonuçlara imza atan, rakip fileleri 27 kez sarsan ve sadece 11 gol yiyen Fenerbahçe, evinde ise bu başarıyı sağlayamıyor. Erol Bulut'un öğrencileri, Kadıköy'deki 13 maçta ise 7 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle 22 puan alabildi.
Deplasmanda şov yapıyor
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe deplasman performansıyla göz dolduruyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 22:23 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 06:50