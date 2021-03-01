Haberler Fenerbahçe Deplasmanda şov yapıyor

Deplasmanda şov yapıyor

'in 27. haftasında 'u 1-0 mağlup etmeyi başaran deplasman performansıyla göz dolduruyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 22:23 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Deplasmanda şov yapıyor

'da galip gelen , bu sezon dış saha maçlarında kasırga gibi... 13 deplasmanda 10. galibiyetini alan , 2 kez berabere kaldı ve sadece 1 kez mağlup oldu. Deplasmanda 32 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler bu alanda lig lideri. Deplasmanda muhteşem sonuçlara imza atan, rakip fileleri 27 kez sarsan ve sadece 11 gol yiyen Fenerbahçe, evinde ise bu başarıyı sağlayamıyor. 'un öğrencileri, 'deki 13 maçta ise 7 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle 22 puan alabildi.

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