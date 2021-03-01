Deplasmanda şov yapıyor

Trabzon'da galip gelen Fenerbahçe, bu sezon dış saha maçlarında kasırga gibi... 13 deplasmanda 10. galibiyetini alan Kanarya, 2 kez berabere kaldı ve sadece 1 kez mağlup oldu. Deplasmanda 32 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler bu alanda lig lideri. Deplasmanda muhteşem sonuçlara imza atan, rakip fileleri 27 kez sarsan ve sadece 11 gol yiyen Fenerbahçe, evinde ise bu başarıyı sağlayamıyor. Erol Bulut'un öğrencileri, Kadıköy'deki 13 maçta ise 7 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle 22 puan alabildi.