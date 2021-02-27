Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe kafilesi Trabzon'a geldi

Son dakika spor haberleri: kafilesi 'a geldi

'in 27'nci haftasında 28 Şubat Pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak olan , 'a geldi. Sarı-lacivertli kafile yoğun güvenlik önlemleri altında kamp yapacağı otele ulaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 19:42
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe kafilesi Trabzon'a geldi

'in 27'nci haftasında 28 Şubat Pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak olan , 'a geldi.

Saat 18.40 sıralarında 'na gelen Fenerbahçe kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı ve kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti. Fenerbahçe kafilesi sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yoğun güvenlik önlemleri altında kamp yapacağı otele ulaştı.

Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da 'nda karşı karşıya gelecek.

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