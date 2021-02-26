"En iyisi biziz"

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi oyuncular tek yürek oldu. Hafta başından bu yana Samandıra'da önce teknik heyet ve sportif direktör Emre Belözoğlu, ardından başkan Ali Koç tarafından terapiye alınan takımda Göztepe yenilgisi sonrası oluşan olumsuz hava dağıldı. Artık tek düşünce pazar günü Trabzon'dan galibiyetle dönmek. Oyuncular kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda bunu başarabilecek güçte oldukları konusunda hemfikir.

HERKES HIRS KÜPÜ

Kadro olarak ligin en iyi ekibi olduklarını belirten sarı-lacivertliler, "Bu kalitemizi sahaya yansıtmamız halinde yenemeyeceğimiz rakip yok. Savaşırsak istediğimizi alırız. Kazanıp yeniden şampiyonluğa odaklanalım" diyerek sözbirliği yaptı. Birlik tablosu idmanlara da yansımış durumda. Son yapılan idman ve çift kalelerde oyuncuların ciddiyetleri ve oldukça hırslı, istekli olmaları dikkat çekerken, bu durum teknik heyetin de moralini yerine getirdi.