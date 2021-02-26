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"En iyisi biziz"

“Ligin en iyi kadrosuna sahibiz. Kalitemizi sahaya yansıttığımızda yenemeyeceğimiz takım yok. Kazanıp şampiyonluğa kilitlenelim”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 20:59 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 06:50
"En iyisi biziz"

'de maçı öncesi oyuncular tek yürek oldu. Hafta başından bu yana Samandıra'da önce teknik heyet ve sportif direktör , ardından başkan tarafından terapiye alınan takımda yenilgisi sonrası oluşan olumsuz hava dağıldı. Artık tek düşünce pazar günü 'dan galibiyetle dönmek. Oyuncular kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda bunu başarabilecek güçte oldukları konusunda hemfikir.

HERKES HIRS KÜPÜ

Kadro olarak ligin en iyi ekibi olduklarını belirten sarı-lacivertliler, "Bu kalitemizi sahaya yansıtmamız halinde yenemeyeceğimiz rakip yok. Savaşırsak istediğimizi alırız. Kazanıp yeniden şampiyonluğa odaklanalım" diyerek sözbirliği yaptı. Birlik tablosu idmanlara da yansımış durumda. Son yapılan idman ve çift kalelerde oyuncuların ciddiyetleri ve oldukça hırslı, istekli olmaları dikkat çekerken, bu durum teknik heyetin de moralini yerine getirdi.

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