Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı! Erol Bulut'tan Caner Erkin'e şok

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, Trabzonspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Camianın büyük önem verdiği derbi öncesi teknik direktör Erol Bulut'tan flaş bir karar geldi. 48 yaşındaki çalıştırıcı, Caner Erkin'i Trabzonspor maçı kadrosuna almadı.



SON İKİ MAÇTAKİ HAREKETİ OLAY OLMUŞTU!

Fenerbahçe'de Caner Erkin'in Fatih Karagümrük ve Göztepe karşılaşmasında oyundan çıkarken gösterdiği tavırlar gündem olmuştu. Deneyimli sağ bek, oyuncu değişikliği tabelasında ismini gördükten sonra teknik direktör Erol Bulut'a el-kol hareketleriyle tepki göstermişti.



İDMANDA TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞMIŞTI

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı öncesi son idmanında Caner Erkin takımla birlikte çalışmalara katılmıştı. 32 yaşındaki futbolcunun disiplinsiz tavırları nedeniyle teknik heyet tercihi sonucu kadroya dahil edilmediği belirtildi.







İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu:



Altay Bayındır, Harun, Gökhan, Nazım, Novak, Lemos, Tisserand, Serdar, Attila, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, Mesut Özil, Sinan, Ferdi, Osayi, Valencia, Thiam, Samatta, Cisse.