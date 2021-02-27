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Son dakika spor haberleri: 'nin maçı kadrosu açıklandı! 'tan 'e şok

Son dakika spor haberleri: 'in 27. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak olan 'nin kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde ve sakatlıklarından dolayı kadroda yer almazken ise teknik direktör 'un tercihi nedeniyle kafilede yer almadı. İşte Bulut'un Caner Erkin kararının nedeni...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 16:20 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 16:41
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı! Erol Bulut'tan Caner Erkin'e şok

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede , ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Camianın büyük önem verdiği derbi öncesi teknik direktör 'tan flaş bir karar geldi. 48 yaşındaki çalıştırıcı, 'i Trabzonspor maçı kadrosuna almadı.

SON İKİ MAÇTAKİ HAREKETİ OLAY OLMUŞTU!
Fenerbahçe'de Caner Erkin'in Fatih Karagümrük ve Göztepe karşılaşmasında oyundan çıkarken gösterdiği tavırlar gündem olmuştu. Deneyimli sağ bek, oyuncu değişikliği tabelasında ismini gördükten sonra teknik direktör Erol Bulut'a el-kol hareketleriyle tepki göstermişti.

İDMANDA TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞMIŞTI
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı öncesi son idmanında Caner Erkin takımla birlikte çalışmalara katılmıştı. 32 yaşındaki futbolcunun disiplinsiz tavırları nedeniyle teknik heyet tercihi sonucu kadroya dahil edilmediği belirtildi.



İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu:

Altay Bayındır, Harun, Gökhan, Nazım, Novak, Lemos, Tisserand, Serdar, Attila, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, Mesut Özil, Sinan, Ferdi, Osayi, Valencia, Thiam, Samatta, Cisse.

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