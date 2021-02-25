Garry Rodrigues'ten flaş itiraflar! "Bana cüce dediler ve..."

Şu anda Al İttihad forması giyen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'ten flaş sözler... Yeşil Burun Adaları kökenli futbolcu, verdiği röportajda futbol kariyerinin başlangıcından bahsetti.

Rodrigues konuşmasında, "Futbola başlangıcım çok zordu. O kadar kısaydım ki, bazı insanlar 18 yaşında olmama rağmen bana 'cüce' dedi. Benim futbol oynamaya ve antrenmanlara çıkmama uygun olmadığımı söylediler." dedi.

HOLLANDA'YI TERK ETTİK

Bununla beraber Rodrigues, babasının Hollanda'dan ayrılarak kendisini Portekiz'e götürdüğünü ifade ederken, "Babam Hollanda'yı terk edip beni Portekiz'e götürmeye karar verdi ve oradaki bir kulüple anlaştım. Bu benim ilk profesyonel sözleşmemdi. Bir buçuk yıl orada oynadım ve tekrar Hollanda'ya döndüm." sözlerine yer verdi.



