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'ten flaş itiraflar! "Bana cüce dediler ve..."

Bir dönem ve 'da forma giyen Garry Rodriuges'ten flaş açıklamalar... Yıldız isim, konuşmasında futbol hayatına başlamadan önce kendisine cüce dendiğini ve kariyer başlangıcına hayli zor günler yaşadığını ifade etti. (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 14:41 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 14:46
Garry Rodrigues'ten flaş itiraflar! "Bana cüce dediler ve..."

Şu anda Al İttihad forması giyen ve 'ın eski yıldızı 'ten flaş sözler... Yeşil Burun Adaları kökenli futbolcu, verdiği röportajda futbol kariyerinin başlangıcından bahsetti.

Rodrigues konuşmasında, "Futbola başlangıcım çok zordu. O kadar kısaydım ki, bazı insanlar 18 yaşında olmama rağmen bana 'cüce' dedi. Benim futbol oynamaya ve antrenmanlara çıkmama uygun olmadığımı söylediler." dedi.

HOLLANDA'YI TERK ETTİK
Bununla beraber Rodrigues, babasının Hollanda'dan ayrılarak kendisini Portekiz'e götürdüğünü ifade ederken, "Babam Hollanda'yı terk edip beni Portekiz'e götürmeye karar verdi ve oradaki bir kulüple anlaştım. Bu benim ilk profesyonel sözleşmemdi. Bir buçuk yıl orada oynadım ve tekrar Hollanda'ya döndüm." sözlerine yer verdi.

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