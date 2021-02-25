Fenerbahçe için olay yorum! "Huzur olmayan yerde başarı zor gelir"

Görünen o ki, hangi takım sorunlarını, kol kırılır yen içinde kalır mantığıyla çözer, hangi yönetim oyuncuların ödemelerini zamanında yapar, hangi takımın yıldızları olayı daha çok sahiplenir ve hangi teknik adam işi sonuna kadar sımsıkı tutarsa o cephedeki işler daha da kolaylaşacak.
Yani takım ruhu, aile gibi birlik içinde hareket etme, yardımlaşma, teknik adama saygı, yönetimlerin dirayeti gibi aslında detay görünen şeyler bu yarışta çok belirleyici olacak. Bu kriterlere elbette kadro zenginliği, hakem hataları, rakiplerde yaşanan sakatlıklar ve cezalı oyuncu durumları da eklenebilir. Ancak öncelikle herkes kendi takımına bakmalı ve oyun gücünü sahaya yansıtmalıdır.
Oyun gücü dediğinizde Beşiktaş ön plana çıkıyor. Gollerin futbolcular arasındaki dağılımı ve neredeyse tüm maçlarda son saniyeye kadar yürekleriyle mücadele eden oyuncuların özverilerini düşünürsek Kartal gerçekten önemli bir avantaja sahip.