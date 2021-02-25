Fenerbahçe için olay yorum! "Huzur olmayan yerde başarı zor gelir"

Trabzonspor en stratejik oynayan takım. Az ve öz oynayıp kazanarak gidiyor. Galatasaray tam tersi... Malatya, Gaziantep, F.Bahçe, Alanya, Kasımpaşa maçları hep bıçak sırtı geçildi ve iyi oyun yoktu... Kötü oyunla galibiyet çekirge sıçramasıdır ve çekirgenin her zaman sıçraması mümkün olmayabilir.

Fenerbahçe ona keza... Kazanırken de kaybederken de oyun olarak hep belli bir çizginin altında kaldı. Kaldı ki bir de teknik direktör Erol Bulut'un üzerinde dolaşan kara bulutlar var. Yani iç huzurları da iyi değil. En büyük handikap da budur bence. Huzur olmayan yerde başarı çok zor gelir.