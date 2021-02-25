Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'na iki yıldızdan şok yanıt!

Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın basın mensuplarıyla buluştuğu gün yaptığı açıklamalar gündemdekini yerini koruyor.
Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın basın mensuplarıyla buluştuğu gün yaptığı açıklamalar gündemdekini yerini koruyor.
Özellikle, "Bende ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum. Mert Hakan'ın hatta ofisimde gece 02.00'de boynuma sarılıp ağlayıp giden Vedat'ın" sözleri çok konuşulmuştu.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun, iki oyuncudan bu sözleri yalanlamasını istediği ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.
Özellikle Lazio'da çok da mutlu olmayan devre arasında transfer gündemine de gelen Muriqi'nin bir gün mutlaka Galatasaray forması giymek istediği ifade edildi.
26 yaşındaki Kosovalı futbolcu, bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 20 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.
Vedat'ın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2025'te sona eriyor.