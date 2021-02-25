Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'na iki yıldızdan şok yanıt!

Son dakika haberi: 'na iki yıldızdan şok yanıt!

Son dakika haberleri... 'ın ikinci başkanı 'ın geçtiğimiz haftalarda ve hakkındaki sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Fenerbahçe'de konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 09:27
Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'na iki yıldızdan şok yanıt!

'da ikinci başkan 'ın basın mensuplarıyla buluştuğu gün yaptığı açıklamalar gündemdekini yerini koruyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'na iki yıldızdan şok yanıt!

Özellikle, "Bende ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum. Mert Hakan'ın hatta ofisimde gece 02.00'de boynuma sarılıp ağlayıp giden Vedat'ın" sözleri çok konuşulmuştu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'na iki yıldızdan şok yanıt!

Sportif Direktörü 'nun, iki oyuncudan bu sözleri yalanlamasını istediği ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'na iki yıldızdan şok yanıt!

Özellikle Lazio'da çok da mutlu olmayan devre arasında transfer gündemine de gelen Muriqi'nin bir gün mutlaka forması giymek istediği ifade edildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'na iki yıldızdan şok yanıt!

26 yaşındaki Kosovalı futbolcu, bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 20 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'na iki yıldızdan şok yanıt!

Vedat'ın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2025'te sona eriyor.

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