Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'na iki yıldızdan şok yanıt!

Galatasaray 'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak 'ın basın mensuplarıyla buluştuğu gün yaptığı açıklamalar gündemdekini yerini koruyor.

Özellikle, "Bende ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum. Mert Hakan'ın hatta ofisimde gece 02.00'de boynuma sarılıp ağlayıp giden Vedat'ın" sözleri çok konuşulmuştu.