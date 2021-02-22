Fenerbahçe-Göztepe maçında Caner Erkin'den hakem tepkisi! "Bunlar kafayı yemiş"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 yenilerek zirve yarışında yara aldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 yenilerek zirve yarışında yara aldı.
Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında geriye düşen Fenerbahçe'de futbolcular oldukça gergindi. Öyle ki bu oyuncuların saha içi eylemlerine de yansıdı.
Mücadelenin ikinci yarısında yaşanan pozisyon buna en büyük örneklerden birisi oldu...
Sabah'ta yer alan habere göre top Caner Erkin'in ayağındayken Göztepe'den Alpaslan sakatlık geçirince hakem Hüseyin Göçek oyunu durdurdu.
Yapılan tedavinin ardından ise meşin yuvarlağı sarı-lacivertliler yerine sarı-kırmızılılara verdi. Caner Erkin, hakem Göçek'e "Kur'an çarpsın, bunlar kafayı yemiş" diyerek tepki gösterdi.
Konuk takımın oyuncuları ise topu Fenerbahçe'ye vererek Hüseyin Göçek'in hatasını bir anlamda telafi etti.