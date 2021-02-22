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- maçında 'den hakem tepkisi! "Bunlar kafayı yemiş"

Son dakika haberleri... 'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı 'ye 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertli takım, şampiyonluk yarışında kritik bir 3 puan kaybetti. Fenerbahçe'de oyuncuların saha içindeki gerginliği ise zaman zaman kameralara yansıdı. Takımın tecrübeli isimlerinden 'in hakem 'e gösterdiği tepki ise kameralara yansıdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 08:43
Fenerbahçe-Göztepe maçında Caner Erkin'den hakem tepkisi! "Bunlar kafayı yemiş"

, 'in 26. haftasında sahasında konuk ettiği 'ye 1-0 yenilerek zirve yarışında yara aldı.

Fenerbahçe-Göztepe maçında Caner Erkin'den hakem tepkisi! "Bunlar kafayı yemiş"

Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında geriye düşen 'de futbolcular oldukça gergindi. Öyle ki bu oyuncuların saha içi eylemlerine de yansıdı.

Fenerbahçe-Göztepe maçında Caner Erkin'den hakem tepkisi! "Bunlar kafayı yemiş"

Mücadelenin ikinci yarısında yaşanan pozisyon buna en büyük örneklerden birisi oldu...

Fenerbahçe-Göztepe maçında Caner Erkin'den hakem tepkisi! "Bunlar kafayı yemiş"

Sabah'ta yer alan habere göre top 'in ayağındayken 'den Alpaslan sakatlık geçirince hakem oyunu durdurdu.

Fenerbahçe-Göztepe maçında Caner Erkin'den hakem tepkisi! "Bunlar kafayı yemiş"

Yapılan tedavinin ardından ise meşin yuvarlağı sarı-lacivertliler yerine sarı-kırmızılılara verdi. , hakem Göçek'e "Kur'an çarpsın, bunlar kafayı yemiş" diyerek tepki gösterdi.

Fenerbahçe-Göztepe maçında Caner Erkin'den hakem tepkisi! "Bunlar kafayı yemiş"

Konuk takımın oyuncuları ise topu 'ye vererek 'in hatasını bir anlamda telafi etti.

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