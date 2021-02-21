Fenerbahçe Göztepe maçı CANLI

Fenerbahçe ve Göztepe, Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya geliyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalıyor. Maçın canlı anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...





FENERBAHÇE - GÖZTEPE | İLK 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Thiam.

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Cherif, Jahovic.







FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?



Fenerbahçe - Göztepe maçı 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.







MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Jahovic'in ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Cherif Ndiaye'nin, sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Altay Bayındır son anda gole izin vermedi.



9. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı korner atışında, Diabate'nin savunmadan uzun pasıyla atağa kalkan Göztepe'de Halil Akbunar, kalesini terk eden Altay'a şık bir çalım atarak topu boş kaleye gönderdi. 0-1



23. dakikada Thiam'ın indirdiği topta pası alan Valencia'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut yandan auta çıktı.



29. dakikada Valencia'nın pasını alan Ozan Tufan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci İrfan Can, kornere tokatladı.



39. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşta, Sosa ortasını arka direğe kesti. Thiam'ın kafa ile altı pas üzerine indirdiği topu alan Szalai'nin vuruş yapmasına Göztepe savunması son anda engel oldu ve yaşanan karambolde tehlikeyi savuşturdu.



43. dakikada sol kanattan Valencia'nın yerden gönderdiği topa Sosa vurdu, kaleci İrfan gole izin vermedi. Yaşanan karambolde kaleci İrfan, Thiam'dan önce davranarak ikinci hamlesinde topun sahibi oldu.



45+1. dakikada Göztepe'de sol kanattan açılan ortaya Szalai dokundu. Topu önünde bulan Halil, pasını Murat'a çıkardı. Murat'ın çaprazdan çektiği sert şut az farkla auta çıktı.







54. KEZ RAKİP OLDULAR

Fenerbahçe ile Göztepe oynadıkları maçla birlikte ligde 54'üncü kez rakip oldu. İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 82-38 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-2 kazanmıştı.







PELKAS 22 GÜN SONRA KADRODA

Sakatlığını atlatan Dimitrios Pelkas, 22 gün sonra kadroya alındı. Yunan futbolcu, Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan müsabakada arka adalesinden sakatlanmıştı. Pelkas, bu süreçte ligde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta forma giyememişti.

TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİNDE 5 OYUNCU KART SINIRINDA



Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri durumunda 27'nci haftada Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.