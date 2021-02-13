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Karagümrük Fenerbahçe maçı CANLI | Fenerbahçe'de ilk kez 11'de!

Karagümrük Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin devre arası transferlerinden ilk 11'de yer aldı. Yıldız oyuncu, sarı-lacivertli takımda ilk kez 11'de yer aldı. Karagümrük Fenerbahçe maçını fotomac.com.tr'den an be an takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 19:00 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 19:43
Karagümrük Fenerbahçe maçı CANLI | Fenerbahçe'de Mesut Özil ilk kez 11'de!

'in 25. haftasında günün son karşılaşmasında şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'ün konuğu oluyor.



MESUT ÖZİL İLK KEZ 11'DE!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, ilk defa ilk 11'de çıkmanın heyecanını yaşıyor. Yıldız futbolcu daha önce ligde , ve kupadaki maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

İLK 11'LER

: Aykut, , Roco, Biglia, Borini, Ndao, Balkovec, Campi, Jimmy Durmaz, Ademi, Bertolacci.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, , Caner, Ozan, , , Osayi, , Thiam.

FENERBAHÇE'DE 5 İSİM EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Fatih Karagümrük maçında forma giyemiyor. Sakatlıkları bulunan , ve ile ameliyat edilen , takımdaki yerlerini alamayacak. Mauricio Lemos ise kart cezası nedeniyle karşılaşmada görev yapamıyor. Uruguaylı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile yapılan maçta kırmızı kart görmüştü.

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 26. haftada Göztepe ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

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