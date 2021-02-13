Karagümrük Fenerbahçe: 1-2 MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük Fenerbahçe'yi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk etti. Nefesleri kesen mücadelede kazanan 2-1'lik skorla sarı-lacivertliler oldu.

Karşılaşmada galibiyeti getiren goller Mame Thiam ve Enner Valencia'dan geldi. Ev sahibinin tek golünü ise Borini kaydetti.

Bu skorun ardından puanını 51'e yükselten Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Fatih Karagümrük ise 37 puanla 8. sırada kaldı.



MESUT ÖZİL İLK DEFA 11'DE!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, ilk defa ilk 11'de çıkmanın heyecanını yaşadı. Yıldız futbolcu daha önce ligde Hatayspor, Galatasaray ve kupadaki Başakşehir maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Mesut Özil 81. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

ADEMI F.BAHÇE'YE KARŞI!

Süper Lig'de oynanan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe mücadelesinde Kemal Ademi eski takımına karşı forma giydi. Sezon başında Fenerbahçe'ye katılan Ademi, devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı.

ALTAY KALESİNDE DEVLEŞTİ!

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, maç boyunca kritik kurtarışlara imza attı. İki kez karşı karşıya pozisyonlarda kalesini başarıyla savunan file bekçisi, Mame Thiam'ın ters vuruşunda da harika bir kurtarışa imza attı.

Altay, Borini'nin 67. dakikadaki şık golüne ise engel olamadı.



MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada gelişen Karagümrük atağında Jimmy Durmaz ile paslaşan Kemal Ademi'nin yay içinden sert şutunu kaleci Altay kornere çeldi.



19. dakikada Mesut Özil'in kullandığı serbest vuruşta, Karagümrük savunmasında Koray'ın kafa vuruşunda Atilla Szalai'ye çarptı. Topu önünde bulan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1



27. dakikada sol kanattan Balkovec'in ortasına yay üzerinde kafa ile vuran Bertolacci'nin topu yandan auta çıktı.



39. dakikada Mesut Özil'in ortasında savunmaya da çarpan top arka direkte Thiam'ın önünde kaldı. Thiam'ın dokunuşunda kaleci Aykut topu kornere çeldi.

53'üncü dakikada Ozan'ın ara pasında topla buluşan Valencia'nın rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.



57'nci dakikada Bertolacci'nin ara pasında topla buluşan Ndao'nun vuruşunda kalevci Altay topu kornere çeldi.



67'nci dakikada Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Koray'ın ceza sahasına gönderdiği ortasını Szalai uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan Castro, pasında Borini'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.



70'inci dakikada serbest vuruşta topun başında geçen Mesut'un ortasında meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



72'nci dakikada Balkovec'in direkt kaleye gönderdiği topa önce Altay müdahale etti sonra ise meşin yuvarlak kale direğine çarptı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.



75'inci dakikada Borini'nin pasında topla buluşan Sobiech'in vuruşunda top, kaleci Altay'dan oyun alanına döndü. Bertolacci'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak VAR incelemesi sonunda ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.



90+2'nci dakikada Balkovec'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topta Castro'dan seken meşin yuvarlakla buluşan Emre Çolak'ın kafa vuruşunda top dışarı gitti.