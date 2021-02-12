Haberler Fenerbahçe Erol Bulut: Yaptık yine yaparız

: Yaptık yine yaparız

Teknik Direktörü ; oyunculara hatalarını anlatıp, terapiye aldı... Hedef; yeni bir galibiyet serisi başlatıp sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 00:08 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 06:50
Erol Bulut: Yaptık yine yaparız
'de Galatasaray ve kupadaki Medipol Başakşehir yenilgilerinin ardından gözler kritik hale gelen Fatih maçına çevrildi. Artık önünde tek hedef olarak şampiyonluk kalan sarı-lacivertliler yarın kazanıp yeni bir seriye başlamak istiyor. Teknik heyet, Samandıra'da takımı terapiye alırken, kenetlenmeleri halinde 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlikle liderliğe yükseldikleri seriyi tekrarlayacaklarını anlattı.

KENETLENDİLER
Ligde kaybedilmiş bir şey olmadığını vurgulayan genç hoca, zirvede puanların eşit olduğunu hatırlattı, Karagümrük karşısında alınacak bir galibiyetin olumsuz havayı değiştireceğini dile getirdi. Yönetim cephesi de yarınki mücadeleye kadar susma kararı aldı. Alınacak sonuca göre tavır belirlenecek. Kanarya ligin ilk yarısındaki Gaziantep FK yenilgisinin ardından çıkışa geçmiş ve 9 maçta 25 puan toplayarak lider olmuştu.

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