Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Başakşehir mağlubiyetinin 5 nedeni! Mesut Özil...

G.Saray derbisinden 4 gün sonra evinde Başakşehir'e de 2-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör Erol Bulut'a yöneldi. Çeyrek finalde havlu atan sarı lacivertlilerin Türkiye Kupası'ndaki özlemi de 8 sezona çıktı. Kanarya'da yapılan şu hatalar bu sezon resmi maçlarda iç sahadaki 5. yenilginin kupada gelmesine neden oldu: