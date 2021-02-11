Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Başakşehir mağlubiyetinin 5 nedeni! Mesut Özil...

Son dakika haberi: İşte mağlubiyetinin 5 nedeni! Mesut Özil...

'de son oynanan mücadelesinde 1-0 mağlubiyetle ayrılmasının ardından, 'nda da 'e mağlup olarak kupa dışında kalan 'de işler yolunda gitmiyor. Alınan mağlubiyetlerin faturası teknik direktör 'a kesilirken, tek hedef lig şampiyonluğu. İşte sarı-lacivertlilerin kupa dışında kalmasının 5 nedeni...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 11:49
Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Başakşehir mağlubiyetinin 5 nedeni! Mesut Özil...

G.Saray derbisinden 4 gün sonra evinde 'e de 2-1 yenilerek 'na veda eden 'de eleştiri okları teknik direktör 'a yöneldi. Çeyrek finalde havlu atan sarı lacivertlilerin Türkiye Kupası'ndaki özlemi de 8 sezona çıktı. Kanarya'da yapılan şu hatalar bu sezon resmi maçlarda iç sahadaki 5. yenilginin kupada gelmesine neden oldu:

Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Başakşehir mağlubiyetinin 5 nedeni! Mesut Özil...

TAKIMIN YÜZDE 64'Ü DEĞİŞİNCE...
1- Kupa maçlarında rotasyon teknik adamların sık oynamayan futbolcularını görmek için her zaman başvurduğu bir yöntem.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Başakşehir mağlubiyetinin 5 nedeni! Mesut Özil...

Ancak , G.Saray derbisindeki 11'den tam 7 farklı ismi sahaya sürdü. Takımın yüzde 63'ünü değiştirmek büyük riskti. Ve bu risk tura mal oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Başakşehir mağlubiyetinin 5 nedeni! Mesut Özil...

MESUT ÖZİL SON BÖLÜMDE TÜKENDİ
2- Lemos'un 45'te atılmasıyla zaten 10 kişi oynayan takımda maçın uzatmaya kalma ihtimalini göz ardı ederek kondisyonu eksik Mesut Özil ikinci yarının başında sahaya sürüldü. Bu tercih uzatmalar dahil 75-80 dakikanın son bölümünün adeta 9 kişi oynanmasına neden oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Başakşehir mağlubiyetinin 5 nedeni! Mesut Özil...

KULÜBEDEN YETERSİZ HAMLELER!
3- kenar yönetimi ne oyuncu değişikliklerinde ne de maçın uzatmaya kalabilme ihtimalini göz önüne alarak kadroda sistemli dokunuşlar yapabildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Başakşehir mağlubiyetinin 5 nedeni! Mesut Özil...

Nispeten daha yararlı oynayan Thiam 45'te çıkartılırken, sahada tel tel dökülen Cisse'ye 73 dakika tahammül edildi. Takımın doldur boşalt da olsa gol aradığı dakikalarda ise Cisse alınıp Samatta oyuna sokuldu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Başakşehir mağlubiyetinin 5 nedeni! Mesut Özil...

96'DAN SONRA BASKI İŞE YARAMADI
4- 96. dakikada 2-1 geriye düştükten sonra baskılı oynamaya çalışsa da çok geç kalınmıştı. Tek değişiklik hakkı bulunan Bulut'un hamlesi Sosa'nın yerine Mert Hakan'ı almaktı. Aykut Kocaman ise 3 değişiklik hakkını uzatma bölümünde yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Başakşehir mağlubiyetinin 5 nedeni! Mesut Özil...

TAKIM İSTATİSTİKLERDE GERİDE KALDI
5- maç sonu "Rakip kalesi önünde kendini kapattı, iyi defans yaptı. 120 dakika boyunca bu şekilde oynadılar" dedi ancak istatistiklerde üstün olan taraf 'di.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Başakşehir mağlubiyetinin 5 nedeni! Mesut Özil...

topa sahip olmada yüzde 48'a 52 gerideydi. Ayrıca Fenerbahçe rakip kaleye 12 şut çekerken, 'in 19 şutu vardı. Bu şutların isabetinde de Başakşehir 4'e 8 önde görünürken, turuncu lacivertlilerin bir topu da direkten döndü. (Hürriyet)

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