PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza geldi! Selçuk Şahin...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe - Galatasaray maçında sarı lacivertli takıma taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 72 bin TL, maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle de 24 bin TL olmak üzere toplamda 96 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.



Ayrıca kurul, Selçuk Şahin'e de akredite edilmediği halde hakem soyunma odası koridorunda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ise 3 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.



PFDK'nın aldığı kararlar şöyle:



"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 11.02.2021 tarih ve 48 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.



- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 07.02.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü antrenörü FRANCESCO FARIOLI'nin, 06.02.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 06.02.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü görevlisi DENİZ KODAL'ın, 07.02.2021 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 72.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi SELÇUK ŞAHİN'in, akredite edilmediği hakem soyunma odası koridorunda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi SELÇUK ŞAHİN'in, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 39/2. maddesi uyarınca 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

