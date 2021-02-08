Deplasman ile yarışta!

Fenerbahçe zirve yarışını deplasmanda topladığı puanlar ile sürdürüyor.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 21:11Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe zirve yarışını deplasmanda topladığı puanlar ile sürdürüyor. Sarı- lacivertliler, Kadıköy'de bu sezon 4. yenilgisini alırken, 1 kez de beraberek kalarak 14 puan kaybetti. Evinde 22 puan (7G/1B/4M) toplayabilen Kanarya deplasmanda ise 26 puan (8G/2B/1M) elde etti. Ali Koç'un başkanlığı döneminde Kadıköy'de çıkılan 46 maçın 20'sinde puan kaybı yaşandı. Fenerbahçe şampiyon olduğu 2010/11 ve 2013/14 sezonlarında iç sahada 17 maçta 14 galibiyet 3 beraberlik alırken hiç mağlup olmadı.