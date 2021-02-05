Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko - Zenit: 92-84 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 92-84 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'deki temsilcilerimizden , 24. hafta maçında ağırladığı ekibi 'i 92-84 mağlup etti. Üst üste 9'uncu, toplamda 14. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, play-off potasına tutundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 22:41 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 23:07
Fenerbahçe Beko - Zenit: 92-84 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

, 24. hafta maçında ekibi 'i ağırladı. Sarı-lacivertliler ilk üç periyodu müthiş bir çekişmeye sahne olan mücadeleyi son 10 dakikadaki performansıyla 92-84 kazanmayı başardı.

Üst üste 9. galibiyetini elde eden , toplamda ise 14. zaferine imza attı ve ilk 8 için iddiasını sürdürdü. Zenit ise üst üste 3'üncü, toplamda 9'uncu yenilgisini aldı.

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'de 3 isim çift haneli skor katkısı verirken, maçı 24 sayıyla tamamlayan en skorer isim oldu. Sarı-lacivertlilerde ayrıca, 19, de 16 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

FENERBAHÇE BEKO - ZENIT: 25-25 (1. PERİYOT SONUCU)

FENERBAHÇE BEKO - ZENIT: 47-43 (İLK YARI SONUCU)

FENERBAHÇE BEKO - ZENIT: 66-65 (3. PERİYOT SONUCU)

FENERBAHÇE BEKO - ZENIT: 92-84 (MAÇ SONUCU)

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