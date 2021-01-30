Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'de futbolcu enflasyonu! Gelen var giden yok

'de futbolcu enflasyonu! Gelen var giden yok

Yaz ve ara transferde tam 21 isme imza attıran sarı-lacivertlit akımda altyapıdan gelen oyuncular hariç, kadro 29 kişiye ulaştı. 1 Şubat'a kadar iki ya da üç oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 23:45 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 00:12
F.Bahçe'de futbolcu enflasyonu! Gelen var giden yok

Bu sezon transfer dönemlerinde şov yapan 'de kadro bir hayli şişti. Yaz ve ara transferde toplam 21 yeni ismi renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde kadro altyapıdan gelen oyuncular hariç 29 kişiye çıktı. Ameliyat olan ve en az 4 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilen şu anda 'da... Arjantinli futbolcunun sözleşme feshi için şartları sorulurken, kendisiyle henüz anlaşma sağlanmış değil.

LEMOS CISSE VE ADEMİ BELIRSIZ

Kadro dışı bırakılan 'ın eski takımı ile anlaştığı haberleri olsa da henüz sözleşme imzalamadı ve Fenerbahçe ile yollarını ayırmadı. Ayrılık dedikodularının diğer isimleri Lemos, Cisse ve Ademi takımla antrenmanlara devam ediyor. Lemos'un takımdan ayrılmayı kesinlikle istemediği ve kısa süre içerisinde takıma uyum sağlayarak performansını artıracağını teknik heyete ilettiği bildirildi.

F.BAHÇE'NİN GÜNCEL KADROSU

KALE: Harun, Altay

SAVUNMA: , , Caner, Novak, , , Tisserand, Lemos, Szalai, Dirar

ORTA SAHA: , , Pelkas, Sosa, , Mert, İsmail, Mesut

FORVET: Samatta, Thiam, Cisse, Ademi, , , Ferdi, Osayi-Samuel, Perotti

(Sabah)

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