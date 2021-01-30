F.Bahçe'de futbolcu enflasyonu! Gelen var giden yok

Bu sezon transfer dönemlerinde şov yapan Fenerbahçe'de kadro bir hayli şişti. Yaz ve ara transferde toplam 21 yeni ismi renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde kadro altyapıdan gelen oyuncular hariç 29 kişiye çıktı. Ameliyat olan ve en az 4 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilen Diego Perotti şu anda İstanbul'da... Arjantinli futbolcunun sözleşme feshi için şartları sorulurken, kendisiyle henüz anlaşma sağlanmış değil.

LEMOS CISSE VE ADEMİ BELIRSIZ

Kadro dışı bırakılan Nabil Dirar'ın eski takımı Club Brugge ile anlaştığı haberleri olsa da henüz sözleşme imzalamadı ve Fenerbahçe ile yollarını ayırmadı. Ayrılık dedikodularının diğer isimleri Lemos, Cisse ve Ademi takımla antrenmanlara devam ediyor. Lemos'un takımdan ayrılmayı kesinlikle istemediği ve kısa süre içerisinde takıma uyum sağlayarak performansını artıracağını teknik heyete ilettiği bildirildi.

F.BAHÇE'NİN GÜNCEL KADROSU

KALE: Harun, Altay

SAVUNMA: Gökhan, Nazım, Caner, Novak, Serdar, Sadık, Tisserand, Lemos, Szalai, Dirar

ORTA SAHA: Gustavo, Ozan, Pelkas, Sosa, Tolga, Mert, İsmail, Mesut

FORVET: Samatta, Thiam, Cisse, Ademi, Valencia, Sinan, Ferdi, Osayi-Samuel, Perotti

(Sabah)