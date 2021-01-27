Haberler Fenerbahçe PAOK Pelkas'ın yerini Shinji Kagawa ile doldurdu!

Pelkas'ın yerini ile doldurdu!

Son dakika transfer haberleri... Bir dönem 'ta kiralık olarak forma giyen Japon futbolcu 'nın yeni adresi oldu. , sezon başında 'ye gönderdiği Pelkas'ın yerini yıldız isimle doldurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 11:54 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 13:16
PAOK Pelkas'ın yerini Shinji Kagawa ile doldurdu!

Kısa bir dönem 'ta kiralık olarak forma giyen , 'la imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Real 'da forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Kagawa, Süper Lig'de 14 maçta 4 gole imza atmıştı.

Avrupa kariyerinde Borussia Dortmund'un yanı sıra Manchester United forması da giyen Kagawa, Japonya Milli Takımı'nda 97 karşılaşmada 31 kez ağları sarstı.

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