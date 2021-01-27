PAOK Pelkas'ın yerini Shinji Kagawa ile doldurdu!

Kısa bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Shinji Kagawa, PAOK'la imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Real Zaragoza'da forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Kagawa, Süper Lig'de 14 maçta 4 gole imza atmıştı.

Avrupa kariyerinde Borussia Dortmund'un yanı sıra Manchester United forması da giyen Kagawa, Japonya Milli Takımı'nda 97 karşılaşmada 31 kez ağları sarstı.