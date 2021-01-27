Davide Santon'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Gökhan Gönül'ün ilerleyen yaşı ve sık sakatlanmasının ardından Nazım Sangare'nin yanına bir sağ bek takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen Davide Santon'u gündemine almıştı. 30 yaşındaki oyuncu için girişimlere başlayan Kanarya'ya transfer cevabı geldi.

TAKIMINDA KALMAK İSTİYOR!

Yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler beklediği yanıtı alamadı. Corriere dello Sport'tan Roberto Maida'nın iddiasına göre, Fenerbahçe, Roma Kulübü'ne Davide Santon için teklifini sundu ancak yıldız futbolcunun kulübünde kalmak istediği için transfere sıcak bakmadığı bildirildi.

Takımıyla sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Davide Santon, bu sezon İtalya Serie A'da 4 maçta forma giydi.