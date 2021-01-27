Haberler Fenerbahçe Davide Santon'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

'dan 'ye transfer cevabı!

Sağ bek arayışlarını sürdüren , 'nın yıldız sağ beki 'un peşine düşmüştü. 30 yaşındaki oyuncu için kulübüne teklif yapan sarı-lacivertlilere transfer cevabı geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 11:21
Davide Santon'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

'ün ilerleyen yaşı ve sık sakatlanmasının ardından Nazım Sangare'nin yanına bir sağ bek takviyesi yapmayı planlayan , ekibi 'da forma giyen 'u gündemine almıştı. 30 yaşındaki oyuncu için girişimlere başlayan Kanarya'ya transfer cevabı geldi.

TAKIMINDA KALMAK İSTİYOR!
Yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler beklediği yanıtı alamadı. 'tan 'nın iddiasına göre, Fenerbahçe, 'ne Davide Santon için teklifini sundu ancak yıldız futbolcunun kulübünde kalmak istediği için transfere sıcak bakmadığı bildirildi.

Takımıyla sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Davide Santon, bu sezon İtalya Serie A'da 4 maçta forma giydi.

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