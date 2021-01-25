Fenerbahçe Kayserispor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Fenerbahçe ile Kayserispor, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Zorlu Sivasspor deplasmanından 1 puan ile dönen Fenerbahçe, Kayserispor engelini aşarak lider Beşiktaş'ı takibini sürdürmek istiyor. Kayserispor ise Fenerbahçe maçından puan veya puanlar alarak sürpriz yapmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR CANLI

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Attila Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Attamah, Campanharo, Avramovski, Lennon, Henrique, Kanga

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

SZALAI SİFTAH YAPTI



Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, Hes Kablo Kayserispor maçında 11'de yer aldı. Sarı lacivertli ekibin idmanlarında bir süredir yer alan genç futbolcu, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi ile ilk defa Fenerbahçe forması ile maça çıktı.

KADIKÖY'DE 34 GOL

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçı toplam 34 gole sahne oldu. Sarı-lacivertliler bü müsabakalarda 22 gol atarken, Kayserispor ise buna 12 golle karşılık verdi.

EROL BULUT KAYSERİ'YE KAYBETMİYOR

Erol Bulut, Süper Lig kariyerinde mağlup olmadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Kayserispor'a karşı 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bulut'un teknik direktörlük kariyerinde en fazla mağlup ettiği iki rakibinden biri 4 galibiyetle Kayserispor olurken, bir diğeri ise yine 4 galibiyetle MKE Ankaragücü oldu. Sahasında oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanıp 9 puan alan Fenerbahçe, 2020-21 sezonunda çıktığı ilk altı iç saha maçında 7 puan toplayabilmişti. Sarı-lacivertliler bu sezon öne geçtiği hiç bir maçtan puan kaybetmedi.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında 3 futbolcusundan yoksun sahaya çıktı:

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş, kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlığı devam eden Gökhan Gönül de yok.