Fenerbahçe - Kayserispor: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, her iki yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Kanarya'ya üç puanı getiren golleri 20. dakikada Mame Thiam, 51. dakikada Mbwana Samatta ve 86. dakikada Papiss Cisse kaydetti.

Fenerbahçe bu sonuçla evinde üst üste 4. galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini de 7 maça çıkardı.

Puanını 42'ye çıkaran Erol Bulut'un ekibi, lider Beşiktaş'ın 2 puan arkasında 2. sırada yer alırken, ateş hattındaki Kayseri ise 19 puanda kaldı.

SZALAI SİFTAH YAPTI



Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, Hes Kablo Kayserispor maçında 11'de yer aldı. Sarı lacivertli ekibin idmanlarında bir süredir yer alan genç futbolcu, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi ile ilk defa Fenerbahçe forması ile maça çıktı. Macar stoper, ilk maçı olmasına rağmen başarılı performansıyla dikkat çekti.

EROL BULUT EN ÇOK KAYSERİ'Yİ YENDİ!

Erol Bulut, Süper Lig kariyerinde mağlup olmadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Kayserispor'a karşı 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bulut'un teknik direktörlük kariyerinde en fazla mağlup ettiği takım 5 galibiyetle Kayserispor oldu.