Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Kayserispor: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de zirve mücadelesi veren , 21. haftada ağırladığı 'u Thiam, ve Cisse'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Evinde üst üste 4. galibiyetini alan, yenilmezlik serisini ise 7 maça çıkaran sarı-lacivertliler, Beşitkaş'ın 2 puan arkasında haftayı ikinci sırada tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 20:51
Fenerbahçe - Kayserispor: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 21. haftasında ile , 'nda kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, her iki yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Kanarya'ya üç puanı getiren golleri 20. dakikada , 51. dakikada Mbwana ve 86. dakikada Papiss Cisse kaydetti.

Fenerbahçe bu sonuçla evinde üst üste 4. galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini de 7 maça çıkardı.

Puanını 42'ye çıkaran 'un ekibi, lider 'ın 2 puan arkasında 2. sırada yer alırken, ateş hattındaki ise 19 puanda kaldı.

SZALAI SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, Hes Kablo Kayserispor maçında 11'de yer aldı. Sarı lacivertli ekibin idmanlarında bir süredir yer alan genç futbolcu, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi ile ilk defa Fenerbahçe forması ile maça çıktı. Macar stoper, ilk maçı olmasına rağmen başarılı performansıyla dikkat çekti.

EROL BULUT EN ÇOK KAYSERİ'Yİ YENDİ!

Erol Bulut, Süper Lig kariyerinde mağlup olmadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Kayserispor'a karşı 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bulut'un teknik direktörlük kariyerinde en fazla mağlup ettiği takım 5 galibiyetle Kayserispor oldu.

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