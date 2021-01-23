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'ye transferi için rakip oldu!

Son dakika transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 'nın takımında forma giyen 'yi gündemine almıştı. Genç yıldız adayı için sarı-lacivertlilere güçlü bir rakip çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 11:58
Fenerbahçe'ye Luka Stankovski transferi için Napoli rakip oldu!

'i kadrosuna katarak devre arası transfer döneminde bombayı patlatan , forması giyen 'yi almıştı. İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre bu transfer için devreye giren son takım oldu.

Arek Milik'i 'ya gönderen İtalyan temsilcisinin, Rabotnicki'de forma giyen Luka Stankovski için harekete geçtiği bildirildi. Bu transfer için 1 milyon euro istendiğine dikkat çekilirken, Napoli'nin rakiplerinin ise Fenerbahçe ve olduğu kaydedildi.

18 yaşındaki orta saha bu sezon Rabotnicki'de 15 maçta 7 gol + 2 asistlik performansıyla dikkat çekti. Yeni olarak gösterilen 1.90 boyundaki Stankovski geleceğe yatırım olarak düşünülüyor.


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