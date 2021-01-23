Fenerbahçe'ye Luka Stankovski transferi için Napoli rakip oldu!

Mesut Özil'i kadrosuna katarak devre arası transfer döneminde bombayı patlatan Fenerbahçe, Rabotnicki forması giyen Luka Stankovski'yi almıştı. İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre bu transfer için devreye giren son takım Napoli oldu.

Arek Milik'i Marsilya'ya gönderen İtalyan temsilcisinin, Rabotnicki'de forma giyen Luka Stankovski için harekete geçtiği bildirildi. Bu transfer için 1 milyon euro istendiğine dikkat çekilirken, Napoli'nin rakiplerinin ise Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb olduğu kaydedildi.

18 yaşındaki orta saha bu sezon Rabotnicki'de 15 maçta 7 gol + 2 asistlik performansıyla dikkat çekti. Yeni Eljif Elmas olarak gösterilen 1.90 boyundaki Stankovski geleceğe yatırım olarak düşünülüyor.



