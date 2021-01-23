Arsene Wenger'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran sözler!

Mesut'un şampiyonluk yolunda etkin bir rol oynayabileceğini savunan deneyimli çalıştırıcı, "Evet buna inanıyorum. Mesut 2014'te Arsenal'e geldi ve şimdi 2021'de takımdan ayrılıyor. 7 yıllık süreyi düşündüğümüzde onun için oynayamamak bir hayal kırıklığı yarattı. Yeniden futbol oynama konusunda müthiş bir açlığı var. Mesut her zaman için sıcak bir çevreye ihtiyaç duyan birisi. Onun için şu an en doğru adres Türkiye'dir. Golcülerin golü atmada ihtiyaç duyduğu son pasları sağlama konusunda ve bu sayede maçları kazanma konusunda çok iyi bir isim. Eğer bunu yapabilirlerse ligi kazanma konusunda büyük bir şansa sahip olurlar. En azından bundan sonra Türkiye Süper Ligi'ni büyük bir dikkatle takip edeceğimi söyleyebilirim." sözlerini sarf etti.



Eski oyuncusunun başarılarla dolu kariyeri hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Wenger, "Bir orkestrayı düşünürseniz, Mesut topu doğru zamanda oynayabilen birisi. Paslarının zamanlaması sıra dışı. Paslarının yaratıcılığı da aynı şekilde. Yarattığı pozisyonlar kendi başlarına cevabı veriyor aslında. Bu onun yaratıcılığı. Şunu da söyleyebilirim, eğer anahtar pasları doğru alırsa çok rahat asist üretebiliyor. Premier Lig gibi çok zor bir ligde asist rekorunu en çabuk kıran isim olduğunu hatırlıyorum. 2015-2016 sezonunda 19 asisti vardı. Bu inanılmaz bir istatistik. Eğer etrafında doğru bir takım varsa, pasların zamanlamasının ve kalitesinin mükemmel olacağını söyleyebilirim. O forvetlerin her zaman çok sevdiği bir isim olmuştur." dedi.

