Arsene Wenger'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran sözler!

Fransız teknik adam Arsene Wenger, Fenerbahçe ile anlaşan dünyaca ünlü eski oyuncusu Mesut Özil hakkında Bein Sports'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fransız teknik adam Arsene Wenger, Fenerbahçe ile anlaşan dünyaca ünlü eski oyuncusu Mesut Özil hakkında Bein Sports'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Türk asıllı Alman yıldızın transferinin futbol gündeminde yarattığı etkiye değinerek sözlerine başlayan Wenger, "Bu transfer güncel olarak Ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi durumunda. Çünkü futbol dünyası şimdilerde biraz sessiz. Bu, ligde güçlü bir konumda bulunan Fenerbahçe için güzel bir haber. Mesut, şampiyonluğu kazanma konusunda iddialı olan takımı için yapbozun bir parçası olabilir." ifadelerini kullandı.
32 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'de oynama hayalini kendisiyle paylaşmadığını dile getiren Fransız teknik adam, "Fenerbahçe hakkında bir şey konuşmadık çünkü onun her zaman Arsenal'de olmasını istedim. Fakat her zaman için güçlü bir Türk bağı olduğunu hissedebiliyordum. Ailesiyle, menajeriyle, babasıyla tanıştım, bu sayede Türkiye ile güçlü bir ilişkisi olduğunu gördüm. Aynı zamanda Türkiye ligine de büyük bir ilgisi vardı. Fenerbahçe büyük bir Türk kulübü. İstanbul'un Asya yakasında bulunuyor. Fenerbahçe'yi iyi biliyorum çünkü başkan Ali Koç'u tanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı birkaç defa mücadele etmiştim. Büyük bir taraftar kitlesine sahipler. Mesut gibi bir futbolcunun takımları için mücadele edecek olmasından dolayı şüphesiz ki heyecan duyuyorlar." yorumunu yaptı.