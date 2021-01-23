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'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran sözler!

Son dakika haberleri | ekiplerinden , transferiyle bir anda tüm dünyada gündem oldu. Fenerbahçelilerin beklediği kadar tüm futbolseverler de Özil'in bir an önce sahaya çıkmasını bekliyor. Yıldız futbolcunun eski hocası , Mesut ile ilgili sarı-lacivertlileri heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 13:32
Arsene Wenger'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran sözler!

Fransız teknik adam , ile anlaşan dünyaca ünlü eski oyuncusu hakkında 'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Arsene Wenger'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran sözler!

Türk asıllı Alman yıldızın transferinin futbol gündeminde yarattığı etkiye değinerek sözlerine başlayan , "Bu transfer güncel olarak Ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi durumunda. Çünkü futbol dünyası şimdilerde biraz sessiz. Bu, ligde güçlü bir konumda bulunan için güzel bir haber. , şampiyonluğu kazanma konusunda iddialı olan takımı için yapbozun bir parçası olabilir." ifadelerini kullandı.

Arsene Wenger'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran sözler!

32 yaşındaki oyuncunun 'de oynama hayalini kendisiyle paylaşmadığını dile getiren Fransız teknik adam, "Fenerbahçe hakkında bir şey konuşmadık çünkü onun her zaman 'de olmasını istedim. Fakat her zaman için güçlü bir Türk bağı olduğunu hissedebiliyordum. Ailesiyle, menajeriyle, babasıyla tanıştım, bu sayede ile güçlü bir ilişkisi olduğunu gördüm. Aynı zamanda Türkiye ligine de büyük bir ilgisi vardı. Fenerbahçe büyük bir Türk kulübü. 'un yakasında bulunuyor. Fenerbahçe'yi iyi biliyorum çünkü başkan 'u tanıyorum. 'nde Fenerbahçe'ye karşı birkaç defa mücadele etmiştim. Büyük bir taraftar kitlesine sahipler. gibi bir futbolcunun takımları için mücadele edecek olmasından dolayı şüphesiz ki heyecan duyuyorlar." yorumunu yaptı.

Arsene Wenger'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran sözler!

'un şampiyonluk yolunda etkin bir rol oynayabileceğini savunan deneyimli çalıştırıcı, "Evet buna inanıyorum. Mesut 2014'te 'e geldi ve şimdi 2021'de takımdan ayrılıyor. 7 yıllık süreyi düşündüğümüzde onun için oynayamamak bir hayal kırıklığı yarattı. Yeniden futbol oynama konusunda müthiş bir açlığı var. Mesut her zaman için sıcak bir çevreye ihtiyaç duyan birisi. Onun için şu an en doğru adres 'dir. Golcülerin golü atmada ihtiyaç duyduğu son pasları sağlama konusunda ve bu sayede maçları kazanma konusunda çok iyi bir isim. Eğer bunu yapabilirlerse ligi kazanma konusunda büyük bir şansa sahip olurlar. En azından bundan sonra 'ni büyük bir dikkatle takip edeceğimi söyleyebilirim." sözlerini sarf etti.

Arsene Wenger'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran sözler!

Eski oyuncusunun başarılarla dolu kariyeri hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan , "Bir orkestrayı düşünürseniz, topu doğru zamanda oynayabilen birisi. Paslarının zamanlaması sıra dışı. Paslarının yaratıcılığı da aynı şekilde. Yarattığı pozisyonlar kendi başlarına cevabı veriyor aslında. Bu onun yaratıcılığı. Şunu da söyleyebilirim, eğer anahtar pasları doğru alırsa çok rahat asist üretebiliyor. Premier Lig gibi çok zor bir ligde asist rekorunu en çabuk kıran isim olduğunu hatırlıyorum. 2015-2016 sezonunda 19 asisti vardı. Bu inanılmaz bir istatistik. Eğer etrafında doğru bir takım varsa, pasların zamanlamasının ve kalitesinin mükemmel olacağını söyleyebilirim. O forvetlerin her zaman çok sevdiği bir isim olmuştur." dedi.

Arsene Wenger'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran sözler!

'un kısa bir sürede form tutacağına inandığını belirten , "Bakın dürüst olmak gerekirse, performansınız kalitesi için önemli iki şey vardır. İlki temel form durumunuz. Temel formunuzu antremanlarda iyi çalışarak elde edersiniz. Şu an Mesut'un güncel form durumu hakkında bilgim yok açıkçası. İkinci kısım ise müsabaka form durumudur ve kaç maça çıktığınızla ilgilidir. Bu tarafta bir dezavantajı var. 2019-2020 sezonunda sanırım yalnızca 19 maça çıktı, bu yıl da hiç oynamadı. Dolayısıyla maç formu konusunda biraz zorlanacaktır. Ama genel olarak değerlendirecek olursam, temel formu yerindeyse 3-4 maç içinde formunu bulup en iyisini sahaya koyacağını düşünüyorum. Üstelik onun kalitesi gözlerinden geliyor. Futbolda buna saha görüşü deniyor. Mesut çabuk görüyor, çabuk karar veriyor, gördüğü şeyi anlayıp uygulaması çok çabuk oluyor. Bu açıdan bakıldığında futbolda böylesine kalite çok sık bulunmuyor." diyerek sözlerini noktaladı.

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